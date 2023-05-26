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5 yıldır karaciğer bekleyen hasta nakille hayata tutundu

26.05.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki gencin karaciğeri Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi’nde tedavi gören 52 yaşındaki hastaya nakledildi.

5 yıldır karaciğer bekleyen hasta yaşama tutundu.
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi başarılı karaciğer nakil ameliyatlarına bir yenisi daha ekledi. 6 gün önce Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada seyir halindeki bir aracın beton elektrik direğine çarpması sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Yıldırım, hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Mert’in 2 korneası, 2 böbreği, karaciğeri ve kalbi Türkiye’nin farklı şehirlerinde organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

KARACİĞERİ SAMSUN’A GELDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut ve Organ Nakil Koordinatörlüğü’ndeki görevliler Tokat’a giderek karaciğeri teslim aldı. Akabinde Samsun’a gelerek hiç vakit kaybetmeden ameliyata giren Doç. Dr. Kağan Karabulut, OMÜ Tıp Fakültesi Gastroentoloji Cerrahi Bilim Dalı Başkanı ve Karaciğer Transplantasyonu Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, Doç. Dr. Mehmetcan Aydın ve çok sayıda sağlık çalışanı 5 yıldır karaciğer bekleyen ve son zamanlarda durumu kötüye giden 52 yaşındaki Cengiz Çetinkaya’ya karaciğeri nakil etmeyi başardı.

"KARACİĞER NAKLİ HAYAT KURTARICIDIR"

Organ bağışının çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, "52 yaşındaki hastamız 5 yıldır kronik karaciğer hastalığı nedeniyle takip ettiğimiz bir hastadır. Son dönemde karın içinde sıvı toplanması ve bilinç bulanıklığı şikayetlerinin artması nedeniyle karaciğer nakli uygun görülmüştür. Biz çok geniş bir ekibiz. Ameliyathanede ve ameliyathane dışında da birçok değerli hocalarımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte karar vererek bu nakili gerçekleştiriyoruz. Karaciğer ise Tokat’ta trafik kazasında vefat eden 21 yaşında bir kişiden alınarak buradaki hastamıza takılmaktadır. Farkındalığı arttırmak anlamında karaciğer naklinin hayat kurtarıcı olduğunu, organ bağışının çok önemli olduğunu tekrar söylemekte büyük fayda görüyoruz" dedi.

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