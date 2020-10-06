YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. 5 yıldızlı öğrenci yurdu

5 yıldızlı öğrenci yurdu

ADANA HABERLERİ  | 06.10.2020 13:49 | Son Güncelleme

Çukurova Belediyesi tarafından yapılan 530 kişilik öğrenci yurdu bitme aşamasına geldi.

Çukurova Belediyesi tarafından yapılan 530 kişilik öğrenci yurdu bitme aşamasına geldi. “Öğrenci Evi” konsepti ile yapılan yurdun yarısı kız, yarısı erkek öğrencilere hizmet verecek.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yapımı bitme aşamasına gelen 530 kişilik öğrenci yurdu inşaatında denetimlerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Huzurevleri Mahallesinde yapımı süren ve bitme aşamasına gelen yurtta incelemelerde bulunan Çetin, örnek odaları gezdi, müteahhit firma yetkililerinden işlerin hızlandırılmasını ve işlerin bir an önce bitirilmesini istedi.
Başkan Soner Çetin, çağdaş bir anlayışla yatay mimari uygulanarak yapılan yurdun en şiddetli depreme bile dayanıklı olarak yapıldığını belirterek, “Ayrıca çevreci bir yurt yapıyoruz. En kısa zamanda da çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerine başlayacağız. 530 kişilik yurdun yarısı kız, yarısı erkek öğrencilerimize hizmet verecek. Yurtta öğrencilerimizin rahat etmesi için her türlü ayrıntı düşünüldü. Engelli öğrencilerimiz de hiçbir engelle karşılaşmadan yurdumuzdan yararlanabilecek. Yani bu özellikleriyle de engelsiz bir yurt olacak” dedi.
Öğrenci yurdu projesini çok önemsediklerini kaydeden Başkan Çetin, “Bu projemizi kısa zaman içerisinde hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz 400 kişilik bir yurt vaadinde bulunmuştuk. Daha sonra kapasiteyi 530’a çıkardık. Yurtta kalacak öğrenciler burada kendilerini evlerinde gibi hissedecekler” şeklinde konuştu.
Başkan Soner Çetin, tesisin “Atatürk Öğrenci Evi” adıyla hizmet vereceğini de açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi
Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı

Adana Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:32
İkindi
15:48
Akşam
18:22
Yatsı
19:36

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Aksa Eczanesi
Seyhan
Duran Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Nüket Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Saygıncan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da Silahlı Saldırı
Adana'da Silahlı Saldırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.