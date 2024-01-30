50 bin liralık karla araç takasına 150 bin liralık EDS cezası

Cezayı ödeyecek gücünün olmadığını belirten Bayer, “İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim. Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. 50 bin TL kazanmak için yola çıktım, 150 bin TL ceza geldi” dedi.

Antalya’da galericilik yapan Kadir Bayer (28), 22 Ocak günü Afyon’dan bir araç satın aldı. 34 FIB 370 plakalı kendi otomobiliyle yeni aldığı aracı takas etmek için Afyon’a gitti. Bayer, takas işleminin ardından Antalya’ya geldi. Bu sırada telefonuna gelen mesajla ceza yazıldığını öğrenen Bayer, e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Kılıçarslan’da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde’nden 150 bin 600 TL ceza tutarı ile hayatının şokunu yaşadı. Bayer’in 82 kilometre hızla gitmesi gereken güzergahta hız sınırını yüzde 30 aşarak, 96 kilometre hız yaptığı tespit edildi. Bayer, cezanın düzeltilmesini talep etti.

“BEN CEZAYI 15 BİN OLARAK OKUDUM”

Yaşadıklarını anlatan Kadir Bayer, “22 Ocak günü otomobil takası gerçekleştirmek için Afyon’a gittim. Afyonkarahisar-Antalya yolu Sinanpaşa İlçesi’ne bağlı Kılıçarslan’da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde 82 kilometrelik hız limitini aştığım tespit edildi. 2 tane mesaj geldi, ben de normal ceza sandım. Ceza makbuzum gelmedi, e-devlete girince 150 bin 600 TL olarak gördüm. İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim. Gelen cezaya itiraz edeceğim. Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. Benim bunu ödeme şansım hiç yok ödeyemem. 50 bin TL ticarete gittim, 150 bin TL ceza geldi. Ödersem de itiraz ederim. Ben yetkililerden bu cezanın silinmesini istiyorum, ödeme gücüm yok” dedi.

