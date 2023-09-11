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50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı

11.09.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçtığı sırada 1’i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı.

50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı

Kaçan sürücü ve araçta bulunan 2 kişi, 50 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı. Yakalanan sürücünün çarpıp kaçtığı araç sahipleri tarafından darp edilmesini ise kaçtığı polis ekipleri engelledi.
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Çimenlik Caddesi üzerinde 42 ADV 963 plakalı minibüse "dur" ihtarında bulundu. Tüm uyarılara rağmen durmayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre kaçan minibüs, kaçtığı sırada 1’i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı. Polis ekipleri, minibüsü sürücünün kendi evinin bulunduğu Hamzaoğlu Mahallesi Arafi Paşa Sokak üzerinde durdurdu.

Kovalamaca sırasında araçları zarar gören araç sürücüleri ise yakalanan sürücüyü darp etmek istediği sırada polis ekipleri müdahale etti. Araç sürücüsü M.K. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan aramanın ardından şahıslar, emniyete götürüldü. Araç emniyet otoparkına çekilirken, sürücü M.K.’ye idari para cezası yazıldı.

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