50 milyonluk proje Karslıları heyecanlandırdı

Türkiye’nin görülmesi gereken illerinden birisi olan Kars’ta “Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” hayata geçiriliyor.

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün girişimleriyle hayata geçirilecek olan yaklaşık 50 Milyon TL. bütçeli ve 2,5 yıl süreceği düşünülen “Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi kapsamında kent merkezinde bulunan tarihi binalar, çeşitli iyileştirme çalışmaları ile zengin tarihi kültürel dokunun korunması ve bu zengin mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Baltık Mimarisi en güzel örneklerinin bulunduğu eskiden Ordu Caddesi olarak bilinen Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7’si kamu binası olmak üzere 22 adet tescilli ve 12 adet tescilsiz bina için projenin inşaat bileşeni kapsamında cephe iyileştirmesi yapılacak.

Proje kapsamında Haydar Aliyev Caddesi’nin kaldırım yenilemesi, aydınlatma işleri, çevre düzenleme işleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak caddede yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergah oluşturulacak.

Ani Ören Yerinin etrafının koruma çitleriyle kapatılması, sokak mobilyaları ve yönlendirme ile bilgilendirme tabelaları ile donatılması sağlanacak.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kentteki turizm işletmeleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların kurumsal kapasiteleri artırılacak, Kars’ın Türkiye ve dünyada şehir markası olarak tanınması için ise tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılacak.

Tüm bu faaliyetlerle turistler için daha iyi bir destinasyon oluşturulması ve sürdürülebilir turizm ortamının tesis edilmesi hedefleniyor.

