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50 milyonluk vurgunda 24 tutuklama

04.01.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan dün adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 24’ü tutuklandı.

50 milyonluk vurgunda 24 tutuklama

Bilecik ve Türkiye genelinde telefonla araç satım dolandırıcılık yapan bir şebeke ile ilgili Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri geçtiğimiz günlerde operasyonun düğmesine bastı. Toplam 8 ilde yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların telefonla araç satım dolandırıcılığı yöntemi ile 50 milyonluk vurgun yaptığı değerlendirilirken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından dün sabah 07.00’da geniş güvenlik önlemleri altında Bilecik Adliyesine sevk edilmişti. Gece saat 01:00’a kadar süren mahkeme sonrası S.E., M.K., R.K., U.Y., M.G., K.E., M.G., E.Ç., M.S., B.A., M.Y., R.K., Y.B., A.K., F.S., E.G., R.İ., I.M., S.B., O.U., T.Y., C.E., S.İ, E.E.G. ve H.S. isimli şüpheliler tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İki şahıs ise, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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