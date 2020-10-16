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50 Traktöre 100 adet reflektör takıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 16.10.2020 17:54 | Son Güncelleme

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenli traktör kullanımı kapsamında "Reflektör ve Uyarı Lambası Tak, Görünür Ol" sloganı ile 50 traktöre 100 adet reflektör takıldı.Isparta, Eğirdir ve Aksu da görev yapan Jandarma Trafik Timleri tarafından Aksu ilçesi Karağı köyünde traktör sürücülerine trafik kuralları, reflektör ve uyarı lambası takmanın ve çalışır durumda bulundurmanın önemi aktarıldı.Güvenli traktör kullanımı kapsamında ‘Reflektör ve Uyarı Lambası Tak Görünür Ol’ sloganı ile traktör sürücülerinin, hem kendileri hem karayolundaki diğer araçlar için hayati önem taşıyan reflektör takmalarını sağlamak ve traktörlerin karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Eğirdir ve çevre köylerde reflektör takma faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.Programa Aksu Kaymakamı Pınar Uz, Isparta İl Jandarma Komutanlığı Kısım Komutanı Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Hasan Ali Ata, Aksu Jandarma İlçe Komutanı Jandarma Teğmen Arif Tufan, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fahri Kizir ve vatandaşlar katıldı.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenli traktör kullanımı kapsamında "Reflektör ve Uyarı Lambası Tak, Görünür Ol" sloganı ile 50 traktöre 100 adet reflektör takıldı.
Isparta, Eğirdir ve Aksu da görev yapan Jandarma Trafik Timleri tarafından Aksu ilçesi Karağı köyünde traktör sürücülerine trafik kuralları, reflektör ve uyarı lambası takmanın ve çalışır durumda bulundurmanın önemi aktarıldı.
Güvenli traktör kullanımı kapsamında ‘Reflektör ve Uyarı Lambası Tak Görünür Ol’ sloganı ile traktör sürücülerinin, hem kendileri hem karayolundaki diğer araçlar için hayati önem taşıyan reflektör takmalarını sağlamak ve traktörlerin karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Eğirdir ve çevre köylerde reflektör takma faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.
Programa Aksu Kaymakamı Pınar Uz, Isparta İl Jandarma Komutanlığı Kısım Komutanı Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Hasan Ali Ata, Aksu Jandarma İlçe Komutanı Jandarma Teğmen Arif Tufan, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Fahri Kizir ve vatandaşlar katıldı.

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