El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı

İspanya LaLiga'nın 10. haftası, futbol dünyasının kalbinin attığı nefes kesen bir El Clásico'ya sahne oldu. Lider unvanıyla sahaya çıkan Barcelona, ezeli rakibi ve millî futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'i konuk etti. Büyük bir taktik savaşına ve heyecana sahne olan müsabakada gülen taraf, Kylian Mbappé'yi skorer oyunuyla 2-1'lik skorla öne geçiren Real Madrid oldu.

MBAPPE İKİ KEZ AVLADI, BARCA'NIN SERİSİ BİTTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve hücumda etkili bir görüntü sergileyen Real Madrid, Fransız süperstarı Kylian Mbappe'nin kaydettiği gollerle maçta iki kez öne geçti. Barcelona bu golle karşılığı Raphinha'nın ayağından bulsa da, konuk ekip skoru korumayı bildi. Bu sonuçla birlikte LaLiga'da üst üste 9 maçtır kazanan Barcelona, bu sezonki ilk mağlubiyetini alarak 27 puanda kaldı. Real Madrid ise puanını 24'e yükseltti ve haftayı Atletico Madrid'in ardından 3. sırada kapattı.

ARDA GÜLER 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'de Arda Güler, dev El Clásico'ya ilk 11'de başladı ve maç boyunca sahada kaldığı 90 dakika boyunca hem savunmaya hem de hücuma yaptığı katkıyla göz doldurdu. Başarılı genç yetenek, mücadelenin uzatma dakikalarında, yani 90+5. dakikada yerini Trent'e bıraktı ve oyundan çıktığı sırada taraftarlardan ve teknik heyetten alkış aldı.