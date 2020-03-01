Giresun’da 18. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilen Katolik kilisesi yaklaşık 50 yıldır çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor.

Giresun merkezde bulunan ve 1967 yılından itibaren çocuk kütüphanesi olarak kullanılan kilise binasının 2001-2002 yıllarında bina ve çevre düzenlemesi yapılırken, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Çocuk Kütüphanelerini İyileştirme Projesi” kapsamında tadilat ve onarımı yapıldı. Tüm donanım malzemeleri çocukların ilgisine yönelik olarak yenilenirken, kütüphane tekrar çocukların hizmetine sunuldu.

Girişler ücretsiz

1850-1900 yılları arasında inşası tamamlanan ve Katolik kilisesi olarak inşa edilen yapı, dikdörtgen planlı, ana cephesi üçgen alınlı belirlenmiş olup, köşelerde taştan yivli köşe kolonlarıyla dikkat çeken bir mimariye sahip. Gotik bir mimarinin izlerinin görüldüğü ve 18. yüzyılda Katolik kilisesi olarak inşa edilen yapının kuzey cephesi gösterişli bir görselliğe sahip. Cephe ortasında sivri kemerli girişi bulunurken, ahşap kapısının Giresun’daki en güzel 19. yüzyıl kapı örneklerinden birisi olduğu belirtiliyor. Doğu cephesinde çan kulesine geçiş veren düz atkı taşlı bir kapısı bulunan yapının iç mekanı özgün şeklini günümüze kadar korumuş, diğer kısımlarının aslına uygun olarak restore edildiği bildirildi. Pazar ve pazartesi günleri hariç haftanın beş günü 08.00-17.00 saatleri arasında açık olan çocuk kütüphanesine girişler ise ücretsiz.

