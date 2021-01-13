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50 yıllık su sorununu Büyükşehir çözdü

13.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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50 yıllık su sorununu Büyükşehir çözdü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 4 kırsal mahallenin 50 yıldır süregelen içme suyu sorunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile çözüme kavuştu.Bandırma’nın Doğruca, Yeni Sığırcı, Ömerli ve Akçapınar Mahalleleri’ne içme suyu sağlayacak olan ve temeli 10 Haziran 2020 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla atılan İçme Suyu Terfi İstasyonu tamamlandı.10 Haziran’da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından temeli atılan içme suyu terfi istasyonunun 4 mahallenin içme suyu sorununu çözeceğini ifade eden Doğruca Mahallesi Muhtarı Adem Taştekin "Rabbime şükürler olsun ki terfi istasyonumuz tamamlandı ve bugün itibari ile de su verilmeye başlandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 4 kırsal mahallenin 50 yıldır süregelen içme suyu sorunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile çözüme kavuştu.
Bandırma’nın Doğruca, Yeni Sığırcı, Ömerli ve Akçapınar Mahalleleri’ne içme suyu sağlayacak olan ve temeli 10 Haziran 2020 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla atılan İçme Suyu Terfi İstasyonu tamamlandı.
10 Haziran’da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından temeli atılan içme suyu terfi istasyonunun 4 mahallenin içme suyu sorununu çözeceğini ifade eden Doğruca Mahallesi Muhtarı Adem Taştekin "Rabbime şükürler olsun ki terfi istasyonumuz tamamlandı ve bugün itibari ile de su verilmeye başlandı. Bu hizmette emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

50 yıllık su sorununu Büyükşehir çözdü

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