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500 araçlık otopark yapımına başlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 14.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde yol, otopark ve çevre düzenlemesine başlandığı belirterek, "Osmaneli Fatih Cami, TOKİ, Ziraat Bankası, Orman İşletme Müdürlüğü ile Tarım Kredi arasındaki alana büyük bir 500 araçlık otopark, yol, çevre düzenlemesi yatırımına başladık" dedi.Bilecik’in Osmaneli ilçesi Belediye Başkan Münür Şahin, yaptığı açıklamada özellikle 500 araçlık otoparkın ilçede cuma günü kurulan pazarının trafikte sorununu büyük rahatlama sağlayacağını söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde yol, otopark ve çevre düzenlemesine başlandığı belirterek, "Osmaneli Fatih Cami, TOKİ, Ziraat Bankası, Orman İşletme Müdürlüğü ile Tarım Kredi arasındaki alana büyük bir 500 araçlık otopark, yol, çevre düzenlemesi yatırımına başladık" dedi.
Bilecik’in Osmaneli ilçesi Belediye Başkan Münür Şahin, yaptığı açıklamada özellikle 500 araçlık otoparkın ilçede cuma günü kurulan pazarının trafikte sorununu büyük rahatlama sağlayacağını söyledi. Osmaneli’ne her yatırımı gelecek hedeflere uygun olarak kalıcı yaptıklarını anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:
"İlçemizin merkezinde oluşturmakta olduğumuz çarşı düzenlemesi ile ticari açıdan çok güzel bir ortam yaratıyoruz.İki hafta içinde belediyemiz ve Tayyare Meydanındaki tüm manavları pazarın ilk sırasında oluşturmakta olduğumuz dükkanlara alıyoruz. Pazar yerimiz de sürekli açık 10 manav olacak. Aynı alandaki parkımızı yeniden düzenliyoruz, çocuklar için oyun alanını genişletirken, çevresine özellikle kadın girişimciler ve belediyemiz altındaki esnafın yer alacağı çok güzel ve tarihi görünümde dükkanlar yapıyoruz. Çok şikayet aldığımız parktaki çay bahçesini küçük,butik ama tarihi Osmanlı Kahvesine dönüştürüyoruz. Devamında Tarihi Lefke Çarşısını tamamladığımızda turizmde çok önemli bir değerimizi ortaya çıkarıyoruz. Balaban İlkokulu önüne yaptığımız meydanla güzel bir görünüm kazandık. Balaban İlkokulu arkasında yeni yol açtık ve okula gelen araçlar İçin 30 araçlık otopark oluşturduk. Balaban İlkokulundan E-5 karayoluna inen yolu genişlettik. En az 40 araçlık alacak şekilde otopark ve yolun yapımına başladık. Osmaneli hedeflerine ulaşmak için hızla her alanda yatırımlara ve çalışmalara devam ediyoruz."

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