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500 bin lirayla kurdu, 42 milyonluk değere ulaştı

İZMİR HABERLERİ  | 05.08.2020 12:38 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Bölümü mezunu Onur Güzey, Türkiye’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onaylı ilk finansman portalını kurarak, kısa zamanda şirketlerin yaklaşık 50 milyon lira kaynak bulmasına aracılık etti.

500 bin lirayla kurdu, 42 milyonluk değere ulaştı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Bölümü mezunu Onur Güzey, Türkiye’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onaylı ilk finansman portalını kurarak, kısa zamanda şirketlerin yaklaşık 50 milyon lira kaynak bulmasına aracılık etti. Büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’lerin de maddi ihtiyaçlarını karşılamasına imkan sağlayan site, son bir yıl içinde yaptığı muhasebe entegrasyonları ile 40 bin kullanıcıya ulaştı. İhracat finansmanı, çek ve fatura temlik işlemlerinden; bireysel ve KOBİ’lerin en uygun krediyi bulmalarına kadar birçok konuda şirketlerin vazgeçilmez adresi olan portal, 6 milyon dolarlık (42 milyon lira) değerlemeye ulaştı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Bölümü mezunu Onur Güzey, akademik başarısını iş hayatına da taşıyarak, dijital platformda örnek bir girişime imza attı. Türkiye’de şirketlerin finansman bulma noktasında kendilerini doğru yönlendirecek ve ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılamalarını sağlayacak bir finansman portalı olmadığını gören Güzey, arkadaşı Ulvi Can Poyraz ile birlikte 2018 yılında www.hamilinden.com adlı siteyi hayata geçirdi. Kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran ve kullanıcı sayısını her geçen gün artıran portal, Türkiye’nin en hızlı büyüyen girişimleri arasında yerini aldı. Şirketlere yönelik hizmet veren siteye girildiğinde, işletmelerin faturalı çek ve fatura temlik işlemlerinde en iyi oranı, en hızlı şekilde almasına yardımcı olunuyor.

"Kullanıcı, kendisine sunulan teklifler içerisinden en uygun olanı seçerek ihtiyacını gideriyor"
İşletmelerin ihracat finansmanı bulmalarına ve istenilen tutarda en uygun kredinin nereden alınabileceğine ilişkin tüm veriler de kullanıcılarla paylaşılıyor. Portal, şirketlerin en uygun şartlarda finansman bulmaları için fırsat sunuyor.
Sitenin Kurucu Ortağı Onur Güzey, portalın işleyişiyle ilgili bilgi vererek, “Türkiye’deki işletmelerin nakit ihtiyaçlarında, faturalı alacaklarını vadesinden önce en hızlı şekilde ve en uygun oranda tahsil edebilmeleri için teklif toplamalarına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda ihracat finansmanı arayışında olan işletmelerin taleplerine hızlıca çözüm getiriyoruz. Girişimimiz, işletmelerin acil nakit ihtiyacının giderilmesi konusunda avantaj sağlıyor. Faiz oranı konusunda da kısa süre içerisinde birden çok seçenek alabilme imkanı sunuyor. Aynı zamanda finans kurumlarının da yeni müşteri edinme ve mevcut müşterilerini koruyabilmeleri konusunda operasyonel maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Kullanıcı, sitemize ücretsiz kayıt olduktan sonra, Türkiye’nin en büyük finans kurumlarının bulunduğu portalımıza, istediği finans kurumlarına iletilmek üzere vadeli e-faturalarını ya da faturalı çeklerini yüklüyor. Arka planda moderatör onayından geçen talep girişleri, finans kurumlarına iletiliyor. Kullanıcı, kendisine sunulan teklifler içerisinden en uygun olanı seçerek, ihtiyacını gideriyor” dedi.

"Eğitim ve edindiğim çevre, iş hayatında bana birçok kapı açtı"
Siteyi 500 bin lira sermaye ile kurduklarını, şimdi ise değerinin 6 milyon dolara ulaştığını belirten Güzey, şöyle devam etti:
“Kısa süre içerisinde 40 bin kullanıcıya ulaştık, şimdiye dek şirketlerin kısa zaman içerisinde yaklaşık 50 milyon lira kaynak bulmasına aracılık ettik. Kullanıcı sayımız ve tanınırlığımız her geçen gün artıyor. Geliştirdiğimiz bu iş modelini, önümüzdeki senelerde yurt dışındaki birçok ülkeye de ihraç etmeyi hedefliyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde aldığım nitelikli eğitim ve edindiğim çevre, iş hayatında bana birçok kapı açtı. Sitemizi daha da geliştirmek adına yeni adımlar atacağız. Dijitalleşme, son dönemde hayatımızın vazgeçilmezi olan, her gün de etkisini artıran bir kavram. Bu alanda doğru bir adım attığımızı gördük. Bunu ilerletmek istiyoruz.”

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