Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Türk futbolunda ardı ardına yaşanan krizler ve gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ederken, spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sözcü'deki köşesinde MHK'daki soruşturma sürecini, TFF yönetiminin tutumunu ve A Milli Takım'ın genel performansını ele alan Toroğlu, köklü bir değişim çağrısında bulundu.

"HEP BERABER İSTİFA EDECEKLER"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki performansını, Fransa ve İtalya karşısında alınan sonuçları da eleştiri oklarının hedefine koyan Toroğlu, yaşanan tablonun tek bir kişiye bağlanamayacağını ifade etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sorumluluk alması gerektiğini belirten Toroğlu, "İbrahim Hacıosmanoğlu bir yanına Montella'yı öbür yanına da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu alacak, hep beraber istifa edecekler. Yani toptan" ifadelerini kullandı.

TÜM BİRİMLER ARAŞTIRILMALI

TFF yönetiminin toplu istifa kararı alması durumunda, federasyon bünyesindeki tüm birimlerin ve departmanların da etraflıca araştırılması gerektiğini savunan Erman Toroğlu, bu adımların atılması halinde göreve gelecek yeni yönetimin önünün açılacağını ve daha rahat çalışma imkanı bulacağını belirtti.