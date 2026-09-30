MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Buse Terim'in kızı Nil koronavirüse yakalandı: "Maalesef ilacı yok"

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından kızı Nil’in koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kızının yaşadığı belirtileri anlatan Terim, "Maalesef ilacı yok" dedi.

Buse Terim'in kızı Nil koronavirüse yakalandı: "Maalesef ilacı yok"

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı Nil'in hastalığını açıkladı. Terim, kızının koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Ünlü isim, “2026'da hâlâ Kovid varmış arkadaşlar. Ben de duyunca ufak çaplı bir şok geçirdim. Merhaba Kovid pozitif” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Buse Terim in kızı Nil koronavirüse yakalandı: "Maalesef ilacı yok" 1

Kızının yaşadığı belirtileri anlatan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:
Buse Terim in kızı Nil koronavirüse yakalandı: "Maalesef ilacı yok" 2

"Paylaşımdan sonra çok fazla mesaj aldım. Evet arkadaşlar Kovid hâlâ varmış. Nil'in birkaç gündür hafif ateşi, boğaz ağrısı, karın ağrısı olduğu için doktora götürdüm. Tahlillerde Kovid pozitif geldi. Acayip bir kemik ağrısından bahsediyordu ve başım dönüyor diyordu. Boğaz ve ciğerleri temiz ama ateşi yoktu."

Buse Terim in kızı Nil koronavirüse yakalandı: "Maalesef ilacı yok" 3

'MAALESEF İLACI YOK'

Buse Terim, kovid sürecinde doktor kontrolünde ilerlediklerini belirterek takipçilerine açıklama yaptı. Terim, "Okulda da hastalıkların başladığını biliyorum ama kimseden kovid duymamıştım. Doktorumuza sorduğumda kovid'in çok olduğunu söyledi. Maalesef ilacı yok, o yüzden de yapabileceğimiz bir şey de yok. Yapacağımız tek şey bol bol vitamin alması. Nil cuma gününden beri okula gitmiyor ama ben okul grubundaki tüm velileri bilgilendirdim. Bunu çok önemsiyorum, bazen hastalıkların saklandığını görüyorum ama bu yapılmaması lazım" dedi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayın tarihi belli oldu! Senariste tepkiler gecikmediYayın tarihi belli oldu! Senariste tepkiler gecikmedi
Yıllar sonra aynı karedeler! Tuzlu Kahve’de nostalji gecesiYıllar sonra aynı karedeler! Tuzlu Kahve’de nostalji gecesi

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim buse terim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Aldığı karşılık çok sert: "Derhal istifa etsin"

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Yahşihan Belediyesi'nin eski AK Parti ve MHP'li başkanları tutuklandı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı

Podyumda şov yaptı! Bakana bir daha baktırdı

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

2,17 milyar TL neler alıyor neler!

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.