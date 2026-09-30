Buse Terim'in kızı Nil koronavirüse yakalandı: "Maalesef ilacı yok"

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı Nil'in hastalığını açıkladı. Terim, kızının koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Ünlü isim, “2026'da hâlâ Kovid varmış arkadaşlar. Ben de duyunca ufak çaplı bir şok geçirdim. Merhaba Kovid pozitif” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Kızının yaşadığı belirtileri anlatan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı:



"Paylaşımdan sonra çok fazla mesaj aldım. Evet arkadaşlar Kovid hâlâ varmış. Nil'in birkaç gündür hafif ateşi, boğaz ağrısı, karın ağrısı olduğu için doktora götürdüm. Tahlillerde Kovid pozitif geldi. Acayip bir kemik ağrısından bahsediyordu ve başım dönüyor diyordu. Boğaz ve ciğerleri temiz ama ateşi yoktu."

'MAALESEF İLACI YOK'

Buse Terim, kovid sürecinde doktor kontrolünde ilerlediklerini belirterek takipçilerine açıklama yaptı. Terim, "Okulda da hastalıkların başladığını biliyorum ama kimseden kovid duymamıştım. Doktorumuza sorduğumda kovid'in çok olduğunu söyledi. Maalesef ilacı yok, o yüzden de yapabileceğimiz bir şey de yok. Yapacağımız tek şey bol bol vitamin alması. Nil cuma gününden beri okula gitmiyor ama ben okul grubundaki tüm velileri bilgilendirdim. Bunu çok önemsiyorum, bazen hastalıkların saklandığını görüyorum ama bu yapılmaması lazım" dedi.