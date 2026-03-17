500 gün sonra döndü, harikalar yarattı! Tüm ülke milli yıldızı konuşuyor

Almanya Bundesliga’da Hoffenheim formasıyla sahaya dönen Ozan Kabak, sakatlık sonrası yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Son 5 maçın 4’ünde haftanın 11’ine seçilen milli stoper, hem savunmada güven veriyor hem de 17 maçta attığı 4 golle hücum katkısını gösteriyor.

Cevdet Berker İşleyen
Ozan Kabak

Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen milli savunmacı Ozan Kabak, sakatlık sonrası performansıyla gündem oldu.

Haziran 2024'te sağ diz ön çapraz bağ yırtığı yaşayan ve yaklaşık 500 gün sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki stoper, Ekim 2025'te yeniden sahalara dönerek eski gücünü göstermeye başladı.

Ozan Kabak, son dönemde sergilediği etkileyici performansla Bundesliga’da haftanın 11’ine yeniden adını yazdırdı. Çıktığı son 5 maçın 4’ünde haftanın en iyi kadrosuna seçilen milli futbolcu, bu başarıyla adeta istikrarını kanıtladı.

Saha içindeki güven veren duruşunun yanı sıra hücum katkısıyla da öne çıkan Ozan Kabak, özellikle duran toplarda rakip savunmaları zor durumda bırakıyor. Sakatlık sonrası çıktığı 17 resmi maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran stoper, gol yollarındaki etkisiyle de dikkat çekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! Dönüş maçı belli olduFenerbahçe'ye Talisca müjdesi! Dönüş maçı belli oldu
Podolski 2 dakika dayandı! Oyuna girer girmez yaptığı olay olduPodolski 2 dakika dayandı! Oyuna girer girmez yaptığı olay oldu

En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

