500 gün sonra döndü, harikalar yarattı! Tüm ülke milli yıldızı konuşuyor

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen milli savunmacı Ozan Kabak, sakatlık sonrası performansıyla gündem oldu.

Haziran 2024'te sağ diz ön çapraz bağ yırtığı yaşayan ve yaklaşık 500 gün sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki stoper, Ekim 2025'te yeniden sahalara dönerek eski gücünü göstermeye başladı.

HAFTANIN 11'İNDE

Ozan Kabak, son dönemde sergilediği etkileyici performansla Bundesliga’da haftanın 11’ine yeniden adını yazdırdı. Çıktığı son 5 maçın 4’ünde haftanın en iyi kadrosuna seçilen milli futbolcu, bu başarıyla adeta istikrarını kanıtladı.

17 MAÇTA 4 GOL

Saha içindeki güven veren duruşunun yanı sıra hücum katkısıyla da öne çıkan Ozan Kabak, özellikle duran toplarda rakip savunmaları zor durumda bırakıyor. Sakatlık sonrası çıktığı 17 resmi maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran stoper, gol yollarındaki etkisiyle de dikkat çekiyor.