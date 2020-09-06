YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. 500 Kavaklı genç yeşil sahada

500 Kavaklı genç yeşil sahada

SAMSUN HABERLERİ  | 06.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) Gençlik Kolları tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası başladı.Kadıköy Spor Tesisleri’nde Kırmızı-Beyaz şöhretler takımları arasında yapılan turnuvanın açılış maçında Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile KA-DEF Başkanı Bayram Erişgin de formaları ile sahada yer alarak ter döktüler.Siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Kavaklının katıldığı turnuva öncesi yapılan törende konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 22 takımda 500 gencin turnuva dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Yapılan bu futbol turnuvası ile yüzlerce gencimiz birbirleri ile tanışma fırsatı buldu.

Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) Gençlik Kolları tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası başladı.

Kadıköy Spor Tesisleri’nde Kırmızı-Beyaz şöhretler takımları arasında yapılan turnuvanın açılış maçında Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile KA-DEF Başkanı Bayram Erişgin de formaları ile sahada yer alarak ter döktüler.

Siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Kavaklının katıldığı turnuva öncesi yapılan törende konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 22 takımda 500 gencin turnuva dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Yapılan bu futbol turnuvası ile yüzlerce gencimiz birbirleri ile tanışma fırsatı buldu. Gençlerimiz ve halkımız arasında birlik ve beraberliği tesis eden her türlü güzel etkinliklerin daima içinde ve yanında olacağız. Açılış maçı ile başlattığımız turnuvanın final müsabakaları da Kavak’ta yapılacak. Ben bu güzel ve anlamlı turnuvaya katılan bütün takımlarımıza centilmence bir müsabaka ve başarılar diliyorum" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise Kavaklıların yaptığı etkinliğin diğer hemşehri derneklerine de örnek olmasını dileyerek, "Kavaklılar birlik ve dayanışma adına güzel etkinlikler gerçekleştiriyor" diye konuştu. Törende konuşan KA-DEF Başkanı Bayram Erişgin ise, "Turnuvanın esas amacı Kavaklılar arasında birlik ve beraberliği artırmayı ayrıca gençlerimizin birbirlerini daha yakından tanımaları ve kardeşlik havası oluşturma amaçlıdır" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşliYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşli
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti
Kars’ta MHP Merkeze İlçe Başkanlığı’na Uğur Boy tekrar seçildi
Kars’ta MHP Merkeze İlçe Başkanlığı’na Uğur Boy tekrar seçildi
Kayseri'de duvarını yıkarak girdikleri kuyumcuyu soyan hırsızlar kayıplara karıştı
Kayseri'de duvarını yıkarak girdikleri kuyumcuyu soyan hırsızlar kayıplara karıştı
AK Parti Yunusemre’de Katıöz ile ’yola devam’ dedi
AK Parti Yunusemre’de Katıöz ile ’yola devam’ dedi

Samsun Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:59
Öğle
12:38
İkindi
16:15
Akşam
19:07
Yatsı
20:30

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Altınkum Eczanesi
Ilkadim
Pelikan Eczanesi
Ilkadim
Tüter Eczanesi
Ilkadim
Atakent Eczanesi
Atakum
Araştırma Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam transfer çalışmalarını değerlendirdi:
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam transfer çalışmalarını değerlendirdi:
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.