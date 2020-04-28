Kilis’te, İl Müftülüğü öncülüğünde ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar yemeği dağıtılıyor.

Kilis İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Koordinesinde Mübarek Ramazan ayının girdiği ilk günden itibaren Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin, Şube Müdürleri Yusuf Yıldırım ve Mahmut Keleş, Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Şube sorumlusu Hüseyin Örs tarafından her gün 500 kişilik iftar yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Öte yandan bu anlamlı organizasyonda görev alan Vefa Sosyal Destek ekipleri evlerinden çıkamayan ve Kilis Valiliğince belirlenen 65 yaş üstü vatandaşlarımıza Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerini kapı kapı dağıtmaya devam edeceği bildirildi.



