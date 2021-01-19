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500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen mahalle konağında sona yaklaşıldı

19.01.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Pamukkale Belediyesi, Yukarışamlı’da yaşayan vatandaşların yapılmasını istediği mahalle konağı projesinde sona yaklaştı.

Pamukkale Belediyesi, Yukarışamlı’da yaşayan vatandaşların yapılmasını istediği mahalle konağı projesinde sona yaklaştı. Kısa sürede hizmete gireceğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Yukarışamlılı hemşehrilerimizin istediği Mahalle Konağı’nı bitirmek üzereyiz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçede merkez mahallelerle kırsal mahalleler arasında ayrım gözetmeksizin rutin hizmetlerini sürdürürken, her mahalleye birbirinden farklı ve özel projelerle gönüllere dokunmaya devam ediyor. Halkın taleplerini yerinde dinleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’den Yukarışamlı’da yaşayan vatandaşlar Mahalle Konağı talebinde bulunmuştu. Başkan Örki konuyla ilgili çalışmalar yaparak, seçim öncesi vaatleri arasında bulunan mahalle konakları projesinin ilkini Yukarışamlı’da hayata geçirdi. Toplam 500 metrekarelik alanda 120 metrekare kapalı alana sahip, tek katlı olarak planlanan Yukarışamlı Mahalle Konağı’nın inşası devam ediyor. İçerisinde çok amaçlı salon, muhtarlık odası, sağlık odası, tuvaletler ve mutfak olacak mahalle konağının bahçe düzenlemesi de Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Yukarışamlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Efe, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin mahalleleri için gereken çalışmaları yaptığını söyleyerek “Mahallemizde mahalle konağı ihtiyacımız vardı. Başkanımız bu konuda vatandaşlarımızı kırmadı ve hemen inşaata başladı. Yukarışamlı halkı adına, Başkanımız Avni Örki’ye teşekkür ediyorum” dedi.

“Önünde çok güzel mesire alanı olacak”
Yukarışamlı Mahallesi’nde inşasında sona yaklaşılan mahalle konağının yapım aşamasında mahalleye giderek incelemelerde bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Yukarışamlı, üreten, alnının teriyle kazanan, ülkemizin tarımına, ülkemizin hayvancılığına katkıda bulunan özel bir mahalle. Bu mahalle konağı vasıtasıyla doktorumuz artık daha hijyenik, daha güzel ortamlarda vatandaşımıza sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Aynı zamanda muhtarımız da görevini bu konağımız içerisinde yapacak. Bunun yanında tabi ki hanım kardeşlerimizin çeşitli kursları alabilecekleri ve toplantılarını yapabilecekleri, çocuklarımıza farklı eğitimlerin düzenlenebileceği toplantı alanımızda mevcut. Mahalle konağımız 500 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Yaklaşık 120 metrekare civarında kapalı alanı olacak. Önünde çok güzel mesire alanı olacak. Hatta arzu edilirse yaz mevsiminde kullanılmak üzere açık hava sineması olarak da kullanılabilecek alanı mahallemize kazandırmış olacağız. Bu mahalle konağı vasıtasıyla, birlik ve beraberlik duygusunun, mahalle kültürünün daha da artırılmasını hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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