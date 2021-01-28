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500 yıllık tarihi ardıç fırtınaya yenik düştü

28.01.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Çal ilçesinin simgesi haline gelen 500 yıllık ardıç ağacı kar ve şiddetli fırtınaya yenik düştü.

Denizli’nin Çal ilçesinin simgesi haline gelen 500 yıllık ardıç ağacı kar ve şiddetli fırtınaya yenik düştü. Tarihi öneme sahip 5 asırlık ağaç, saatte 80 kilometre6ye ulaşan fırtınanın ardından ikiye bölünerek devrildi.
Denizli’de etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı, Çal ilçesini adeta savaş alanına çevirdi. Çal ilçesinde birçok noktada fırtınanın şiddeti ile açlar ya kökünden söküldü ya da ortadan ikiye bölündü. Bunun yanı sıra birçok ahır ve evin çatısı uçtu. Yaşanan bu fırtına en çok Çal İlçesinin Bayıralan Mahallesinde yaşayanları üzdü. Bayıralan Mahallesi Türkmen Tepesi Erdinlendi mevkisinde bulunan 500 yıllık tarihi ardıç ağacı fırtınaya daha fazla dayanamayarak devrildi. Birçok Çallıyı altında ağırlayan, piknik yapmasını sağlayan, türkülere ve kliplere konu olan hemen hemen o bölgede yaşayan herkesin bir anısı olan tarihi ağaç, fırtına ve kar yağışına 500 yıl boyunca direndi ama sonunda pes etti. Şiddetli fırtınanın ardından tarihi ardıç ağacının bulunduğu bölgeye giden bir vatandaş ise ağacın devrildiğini gördü. tarihi ağacın devrildiğini sosyal medyasında paylaşarak duyurmak isteyen vatandaş kayıt aldığı sırada ’Başımız sağ olsun’ demesi dikkatlerden kaçmadı.
Çallılar ve özellikle Bayıralanlılar için çok büyük bir öneme sahip olan bu tarihi ağacın fırtına sonrası ikiye bölünüp devrilmesi o bölgede yaşayan herkesi üzdü. Tarihi ağacın devrilmesiyle tüm anılar ve yaşanmışlıklarda devrilip gitti.

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