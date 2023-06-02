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"51. İstanbul Müzik Festivali" başladı

02.06.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festival kapsamında 17 Haziran'a kadar 18 farklı mekanda yapılacak 25 konserde, 60'tan fazla isim sahnede olacak.

"51. İstanbul Müzik Festivali" başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "51. İstanbul Müzik Festivali", açılış konseriyle müzikseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) açılış konserinde, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile piyanist Jan Lisiecki aynı sahneyi paylaştı.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Festival Direktörü Efruz Çakırkaya, 18 farklı mekanda 25 konserin gerçekleşeceğini belirterek, konserlerin büyük bir kısmının AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda olacağını söyledi.

Çakırkaya, festivalde Cumhuriyet'in 100. yılına özel eserlerin yer alacağına işaret ederek, "Cumhuriyet'in önemli ilkelerinden bir tanesi olan, eşitlik ilkesiyle güçlenen Türk kadını imgesine odaklandığımız bir festival programı hazırladık. Bu anlamda festivale özel siparişler verdik ve projeler hazırladık." dedi.

Açılış töreninde konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da İKSV olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu büyük yıl dönümünü bir festivalle kutlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güncel kültür-sanat üretimine katkılarımızı sürdürmek, sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri olanaklar sağlamak, bizim için büyük önem taşıyor. Her zaman festivalin başkahramanları arasında gördüğümüz gençlere alan açmaya da devam ediyoruz. Genç yetenekleri destekliyor, ücretsiz hafta sonu konserleriyle her yaştan müzikseverin hayatına klasik müziğin renklerini dahil ediyoruz."

Festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin sunulduğu gecede, festivalin bu yılki "Onur Ödülü", üretimleriyle Türk çağdaş müziğine katkılarda bulunan besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya, "2022 Aydın Gün Teşvik Ödülü" ise 25 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Umut Sağlam'a takdim edildi.

Törenin ardından festivalin açılışını şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki, Tekfen Filarmoni Orkestrası yaptı. Topluluk, konserde genç piyanist Jan Lisiecki'ye eşlik etti.

  1. İstanbul Müzik Festivali, 17 Haziran'a kadar, Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Lucienne Renaudin Vary gibi yıldız solistlerin yanı sıra Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Münih Oda Orkestrası ve Borusan Quartet gibi birçok prestijli topluluğun aralarında olduğu 60'ın üzerinde ismi ağırlayacak.

Festivalin zengin programında 12 yeni eser seslendirilecek, bunlardan 8'i dünya prömiyeri, 4'ü ise Türkiye prömiyeri yapacak.

Çellist Nicolas Altstaedt, Münih Oda Orkestrası eşliğinde 2 Haziran'da İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek.Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile soprano ve şef Barbara Hannigan'ın sahne alacağı konser, 3 Haziran'da AKM'de gerçekleşecek.

İlk hafta sonunda "Müzik Rotası", "Hafta Sonu Klasikleri" ve "Müzikli Bir Hafta Sonu" etkinlikleri izleyiciyle buluşacak.

Festival programına "muzik.iksv.org" adresinden ulaşılabilecek.

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Atatürk Kültür Merkezi

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