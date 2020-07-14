51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması sonuçlandı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ile yazılım alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması finalinde Van bölgesi finalistleri 1 alanda birincilik, 3 alanda üçüncülük ve 2 alanda teşvik ödülü aldı.

Yarışmaya 49 ilde bulunan 172 farklı okuldan toplam 369 proje sahibi öğrenci katılırken, final yarışmasına katılan 216 projeden 11’i birincilik, 22’si ikincilik, 36’sı üçüncülük ve 36’sı teşvik olmak üzere toplam 105 projenin sahibi öğrenci ödül kazanmıştır. Final yarışmasına katılan 369 öğrenciden 178’i ödül aldı. Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 3 bin 4 farklı okuldan 12 bin 697 kız ve 10 bin 831 erkek olmak üzere 23 bin 528 öğrencinin hazırladığı 15 bin 273 proje başvurusu yapıldı.

Yarışma başvurularının Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde ön değerlendirmesi yapılmış, değerlendirmeyi geçen bin 200 projenin sahibi öğrenciler, 9-12 Mart 2020 tarihleri arasında bölge yarışmalarına katılmıştı. Bölge sergilerinde finalist olarak belirlenen 216 proje, 6-8 Temmuz 2020 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak final değerlendirmesine alınmıştı. Değerlendirme sonucunda Van bölgesi finalistleri sosyoloji alanında birincilik, matematik alanında 2 üçüncülük, değerler eğitimi alanında 1 üçüncülük ve değerler eğitimi ve yazılım alanlarında da teşvik ödülü aldı.

TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş, yarışmanın final sergisinin ve ödül töreninin ekim ayı içerisinde yapılmasının planlandığını ifade ederek, "Süreçte emeği geçen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne, değerlendirme aşamasında katkılarını ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz çok kıymetli jüri üyelerimize, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il/ilçe/okul idarecilerine, danışman öğretmenlerimize, öğrencilerimizin ailelerine ve öğrencilerimizin her birisine ayrı ayrı teşekkür eder, elde ettikleri başarılarını bir kez daha tebrik ederim" şeklinde konuştu.

