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52 günlük kuzu 32 Kilo

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.06.2020 13:08 | Son Güncelleme

Küçükbaş hayvancılıkta farklı ırk denemelerindeki verim üreticiyi cesaretlendiriyor.

Küçükbaş hayvancılıkta farklı ırk denemelerindeki verim üreticiyi cesaretlendiriyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; farklı ırklarda yetiştiriciliği yapılan küçükbaş işletmesini ziyaret etti.
Talas İlçesi Başakpınar Mahallesinde Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mustafa Karataş’a ait işletmede Suffolk koyun, Alman Karabaş Koyunu ve İllade France koyun ırklarının adaptasyonu ve yetiştiricilik randımanları hakkında bilgiler alındı. İşletmede yapılan randıman değerlendirmelerinde hayvanların yemden yararlanma, döl verimleri, kuzulama oranları ve çevresel şartlara olan adaptasyonları hakkında ölçümler yapıldı. Küçükbaş hayvancılık konusunda ilimizin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten İl Müdürü Şahin, farklı ırkların bir arada bulunduğu nadir işletmelerden biri olduğunu bölgede yetiştiricilik yapmayı planlayan yatırımcılara örnek teşkil edeceğini belirtti.
Benzer tesis kurmak isteyen bu tür yatırımcılarının il müdürlüğü olarak yanlarında olacağını belirtti.

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Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
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Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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Kocasinan
Aytaç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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