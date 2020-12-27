54. Konya Aşıklar Bayramı “Karabağ Aşkıyla” yapıldı

54. Konya Aşıklar Bayramı bu yıl, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla “Karabağ Aşkıyla” temasında gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz ortamda interaktif yapılan Aşıklar Bayramına 4’ü Konya’dan olmak üzere Azerbaycan ve Gürcistan’dan toplam 10 aşık katıldı. Programda aşıklar ve halk ozanları, şiir, türkü, koçaklama ve güzellemeleri seslendirerek hünerlerini sergilediler. Aşıklar arasındaki atışmaların yanı sıra Konya’dan Yağız Ozan mahlaslı Âşık Arif İnan Yıldırım ve Aşık Zikri Aliyar arasındaki dudak değmez gösterisi ilgiyle takip edildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Aşıklık geleneğinin asırlardır medeniyetimizde ve kültürümüzde önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla bu yılki temalarını “Karabağ Aşkıyla” olarak belirlediklerini ifade etti. Kılca sözlerini şöyle tamamladı; “Bu yıl 54’üncüsünü düzenlediğimiz Konya Aşıklar Bayramımızı kardeş ülke Azerbaycan’ın büyük zaferine armağan ettik. Onların sevinci bizim sevincimiz, hüzünleri bizim hüznümüz diyoruz. Hem kendi topraklarını savunmak hem de işgal altındaki Karabağ’ı kurtarmak için harekat başlatarak büyük bir zafer kazanan Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gönül coğrafyamızın barışına ve refahına yönelik yaptıkları katkıları dolayısıyla kardeş ülke Azerbaycan’ı kutluyor, kendilerine Karatay’ımızdan selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bizler de Karatay Belediyesi olarak, gönül coğrafyamızın bu ortak kültürünü daha da geliştirmeye, düşünce hayatımızı zenginleştirmeye ve Aşıklık gibi oldukça kıymetli olan daha birçok değerimizi gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Şehrimizdeki sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetlerin, sanatçılarımızın, münevverlerimizin ve ilim adamlarımızın her daim destekçisi olacağız.”



