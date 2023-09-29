54 yaşındaki Jennifer Aniston'dan iç çamaşırlı pozlar! Genç görünme sırrını da açıkladı

Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle zaman zaman adından söz ettiren 54 yaşındaki Jennifer Aniston geçtiğimiz günlerde genç görünümünü korumak için somon spermiyle yüz bakımı bile yaptığını söylemişti.

Hollywood yıldızı, denediği yüz bakımının cildinin gençlik ışıltısını iyileştirmek adına hiçbir etkisi bulunmadığını itiraf etmişti.

GENÇ GÖRÜNME SIRRI

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Aniston bir dergi için iç çamaşırlı pozlar verdi.



Morning Show oyuncusu dergiye bu kadar genç görünmeyi nasıl başardığını da "Çok su içiyorum, vücudumu her gün hareket ettiriyorum" diyerek sırrını da paylaştı.



