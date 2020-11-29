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54 yıllık Akköy Barajı kuraklıkla karşı karşıya

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.11.2020 13:23 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı son yılların en büyük kuraklığı ile karşı karşıya.Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Köyü Muhtarı Ali Cebeci “Bu yıl Akkoyun ve ilçelerin bağ bahçe sulama yükünü çeken barajımızdaki su seviyesi tüm dünyayı kasıp kavuran kuraklık nedeniyle çok düşük seviyelere geldi” dedi.Muhtar Cebeci “Baraj gölünü besleyen kanallar yağış olmadığından dolayı kurudu.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı son yılların en büyük kuraklığı ile karşı karşıya.
Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Köyü Muhtarı Ali Cebeci “Bu yıl Akkoyun ve ilçelerin bağ bahçe sulama yükünü çeken barajımızdaki su seviyesi tüm dünyayı kasıp kavuran kuraklık nedeniyle çok düşük seviyelere geldi” dedi.
Muhtar Cebeci “Baraj gölünü besleyen kanallar yağış olmadığından dolayı kurudu. Bu yüzdende burayı besleyen bir akarsu olmadığı için barajın doluluk oranı çok düştü. İnşallah bereketli yağışların gelmesi ile yeniden dolar diye ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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