55. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 3-7 Kasım'da Antalya'da yapılacak

Türk Oftalmoloji Derneğince düzenlenen ve göz hastalıkları ile sağlığının ele alınacağı "55. Ulusal Oftalmoloji Kongresi", 3-7 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, göz hastalıkları ve göz sağlığı alanında ülkedeki en önemli ve en kapsamlı etkinlik olan kongreye, yurt içi ve yurt dışından 1255 göz uzmanı 420 yerli konuşmacı, 30 yabancı konuşmacı yanı sıra 32 firma ile 11 firma temsilcisinin katılması bekleniyor.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Sueno Hotel ve Kongre Merkezi'nde organize edilen kongre kapsamında paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, video oturumları, sözlü sunumlar, poster etkinlikleri ve uydu toplantılar yapılacak. Kongrede, göz sağlığı ile ilgili ülkedeki ve dünyadaki tüm gelişmeler masaya yatıracak.

Kongreye yurt içinden olduğu kadar yurt dışındaki hekimlerinden yoğun katılım talebi var. Toplantılara İngiltere, Almanya, Fransa, Yunanistan, Danimarka, İtalya, ABD, Kanada, Brezilya, Hindistan, Bosna Hersek, Slovenya, İskoçya, Kolombiya, Özbekistan, Portekiz, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri ve Singapur'dan göz doktorlarının katılması bekleniyor.

- Göz sağlığı ve tedavileri konusunda gelişmeler değerlendirecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İzzet Can, geçen yıl yapılan sanal kongrenin ardından bu yıl tekrar yüz yüze kongre düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Dünyadaki göz tedavileri konusundaki bilimsel verileri, güncel gelişmeleri, bilgi ve uygulamaları sunan kongrenin, göz hekimlerine önemli katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Can, "Kongremizin, her yıl olduğu gibi deneyimlerin aktarımıyla, toplantıların kalitesiyle büyük bir bilimsel şölene dönüşeceğine inanıyorum. Kongrede göz sağlığı ve tedavileri konusunda ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle salgın şartlarında dijital hayatın yoğunluğu gözlerimizi bozdu. Bu dönemde göz hekimlerinin önemi daha fazla ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

