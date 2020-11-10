550 kilometreyi bisikletle gidip Ata’nın huzuruna çıktılar

"Mersin Bisiklet Derneği üyeleri bizleri gururlandırdı"

Başkan Yılmaz ise 5 günlük etabı pedal çevirerek başarıyla tamamlayan Mersin Bisiklet Derneği üyelerini tebrik ederek, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bu anlamlı etkinliğe destek vermekten büyük mutluluk duyduk. Bizler, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren ve nice zorluklara rağmen şanlı bir destanın altına imzasını atan bir ecdadın torunlarıyız. Mersin Bisiklet Derneğinin değerli üyeleri de Ankara’ya kadar 5 gün süren zorlu bir etabı başarıyla tamamladı ve kendilerine emanet ettiğimiz şanlı Türk Bayrağımız ile birlikte Anıtkabir’e ulaşarak Atamızın huzuruna çıktılar. Kendilerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

