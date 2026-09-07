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Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını

Dün akşam tarihi bir zafere imza atarak Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yurt içi ve uluslararası alanda kazandığı ödül belli oldu. Şampiyon milliler için Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV) 500 bin Euro ödül vereceği öğrenilirken, devlet yönetmeliği gereği her oyuncu 150 cumhuriyet altınının sahibi oldu.

Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün akşam saatlerinde Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Filenin Sultanları, rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanlarının alacağı ödüller belli oldu.
Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını 1

AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN FİLENİN SULTANLARI’NA CEV’DEN 500 BİN EURO!

Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda tahtını koruyarak altın madalyaya uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, uluslararası arenada elde ettiği bu tarihi başarıyı devasa bir finansal kazanımla taçlandırdı. Hem Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) organizasyon bütçesinden ayrılan para ödülü hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde verilecek ikramiyeler netleşti.
Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını 2

Zirvedeki yerini koruyan ay-yıldızlı ekip, CEV tarafından şampiyon takıma tahsis edilen 500 bin Euro tutarındaki birincilik ödülünü doğrudan Türkiye Voleybol Federasyonu kasasına yazdırdı. Turnuvayı gümüş madalyayla tamamlayan İtalya 250 bin Euro kazanırken, üçüncülük basamağında yer bulan Sırbistan organizasyondan 150 bin Euro ile ayrıldı.

Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını 3

DEVLET YÖNETMELİĞİ DEVREDE: OYUNCU BAŞINA 150 CUMHURİYET ALTINI!

Kazanılan kupanın yurt içindeki karşılığı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleriyle resmiyet kazandı. İlgili yasal düzenleme, olimpik takım sporlarında Avrupa şampiyonu olan kadronun her bir asil sporcusuna 150 adet Cumhuriyet Altını tutarında nakdi ödeme yapılmasını zorunlu kılıyor.

Piyasa koşullarında 44 bin 773 TL seviyesinde işlem gören güncel Cumhuriyet Altını kuru baz alındığında, milli takım kadrosundaki her bir oyuncunun hesabına 6 milyon 715 bin 950 TL yatırılacak. Kadrodaki 14 sporcuya tahsis edilecek genel bütçe toplamı ise 94 milyon 23 bin 300 TL'ye ulaşıyor. Yönetmelik doğrultusunda takımı Avrupa'nın zirvesine çıkaran başantrenöre de 30 Cumhuriyet Altını karşılığı olan 1 milyon 343 bin 190 TL ödül verilecek.
Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını 4

Milli sporcuların elde edeceği toplam kazanç, yalnızca devletin belirlediği yasal tarife ve CEV payıyla sınırlı kalmayacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun kendi bütçesinden sunacağı ek başarı primleri, teknik ekibe ayrılan paylar ve şampiyonluk sonrasında devreye girecek dev sponsorluk anlaşmalarının getireceği ek bonuslarla birlikte sporcuların kasasına girecek toplam rakamın çok daha yüksek seviyelere ulaşması kesinleşti.

Ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplerine, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilmesi ile nakdi yardım yapılmasına dair usul ve esasların yer aldığı mevzuat maddesi şu şekilde:
Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını 5

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Filenin Sultanları
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