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56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Denizli hayalet şehre döndü

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.12.2020 23:48 | Son Güncelleme

Yurt genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardında Denizli’de sokaklar boş kaldı.

Yurt genelinde başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardında Denizli’de sokaklar boş kaldı. Havadan görüntülenen Denizli adeta hayalet şehre döndü.
Dünyada yaklaşık 65 milyon insana bulaşan ve 1,5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüs salgını sonrası sıkı tedbirler alındı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklanan tedbirler kapsamında yurt genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Yurt genelinde saatlerin 21.00’i göstermesiyle Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Denizli’de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı. İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından havadan görüntülenen sokak ve meydanların boş kalmasıyla kent adeta hayalet şehre döndü.

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Denizli Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:56
Öğle
12:59
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Şule Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
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