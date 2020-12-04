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56 saatlik yasak başladı, Aydın sokakları boş kaldı

AYDIN HABERLERİ  | 04.12.2020 23:39 | Son Güncelleme

Ülke genelinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilki bugün Aydın’da da başladı.

Ülke genelinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilki bugün Aydın’da da başladı. 56 saat sürecek olan tam kısıtlama sonrasında Aydın sokakları boş kaldı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk haftası bugün başladı. Saat 21.00’de başlayan kısıtlama ile beraber Aydın sokakları sessizliğe bürünürken İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, kentin önemli noktalarında güvenlik tedbirleri aldı. Kısıtlamanın başlaması ile beraber tüm cadde ve sokaklar kısa sürede boşalırken, yasaktan muaf olanlar dışında Aydınlıların yasağa uyuduğu gözlendi. İl genelinde sıkı denetimler gerçekleştirilirken sokağa çıkma yasağına uymayan bazı vatandaşlar da ceza yemekten kurtulamadı. Bu akşam itibariyle başlayan kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek.
Kimler dışarı çıkabilecek
Aydın genelinde uygulanan tam kısıtlama sonrasında ise vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi adına market, bakkal, fırın gibi işletmeler hafta sonu boyunca saat 10.00 ile 17.00 arasında açık kalacak. Temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise yürüme mesafesinde olmak koşulu ile bölgesindeki işletmelerden ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

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Aydın Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Coşkun Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Filiz Eczanesi
Nazilli
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