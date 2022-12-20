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56 yaşındaki kadının göğüs boşluğundan 3 kilogram tümör çıktı

20.12.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 56 yaşındaki kadının göğüs boşluğundaki 3 kilogram tümör ameliyatla alındı.

Buca ilçesinde yaşayan Nuriye Dibek, ekim ayında nefes darlığı şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Bu süreçte solunum sıkıntısı artınca oksijen desteği verilmeye başlanan hasta, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastanenin göğüs cerrahisi servisine sevk edildi.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Can Ceylan tarafından muayene edildikten sonra gerekli tetkikleri yapılan Dibek'in göğüs boşluğunda kitle tespit edildi.

Acil ameliyata alınan kadının vücudundan 3 kilogram yumuşak doku tümörü çıkarıldı. Operasyonun ardından normal servise alınan kadın, oksijen cihazından kurtuldu.

Prof. Dr. Ceylan, AA muhabirine, Dibek'in yaşadığı solunum sıkıntısından dolayı yaşamını oksijen cihazıyla sürdürdüğünü söyledi.

Hastaya 5 saat süren bir ameliyat yaptıklarını belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Tümör akciğerler ile kalp arasındaki yumuşak dokudan kaynaklanmıştı. Büyüdükçe önce sol akciğeri baskı altına almış, sol göğüs boşluğunu tamamen doldurduktan sonra kalbi sağ tarafa iterek hem kalbin hem de akciğerlerin çalışmasını engelleyecek bir duruma gelmiş. Hastamız ciddi anlamda solunum güçlüğü çekiyordu. Çıkardığımız tümörün ağırlığı 3 kiloydu. Tüm göğüs boşluğunu dolduran neredeyse yeni doğmuş bir bebek çıkardık. Hastamız yatakta bile oksijen cihazına bağımlıydı. Şu an için oksijen gereksinimi kalmadı. Gündelik işlerini çok rahat yapabilir durumda."

Ceylan, tümörün tekrarlamaması için bundan sonra ilaç ve ışın tedavisini sürdüreceklerini bildirdi.

Nuriye Dibek ise sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çıkarılan tümörün fotoğrafını gördüklerinde ailece çok şaşırdıklarını anlatan Dibek, "Ameliyat oldum, gözümü açtım, nefes alıyorum. Uyanınca baktım burnumda oksijen cihazı yoktu. Hayatımda artık oksijen makinesi yok." dedi.

Gülümser Dibek ise eltisini ameliyat öncesi kaybetme korkusu yaşadıklarını söyledi.

Bu kadar büyük bir tümörün çıkacağını düşünmediklerini belirten Dibek, ameliyatı yapan Prof. Dr. Ceylan ve ekibine teşekkür etti.

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tümör ameliyat

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