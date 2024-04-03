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56 yıllık Didim Belediyesi’nin ilk kadın başkanı oldu

İHA İHA
03.04.2024 12:27
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1967 yılına kadar köy olarak kimliğini sürdüren Yenihisar’a 1968 yılında Belediye unvanına kavuşmasının ardından önce belde ardından da İlçe olan ve adı Didim olarak değişen ilçede 56 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın Belediye Başkanı kenti yönetecek.

56 yıllık Didim Belediyesi’nin ilk kadın başkanı oldu

2024 yerel seçimlerinde CHP’den aday gösterilen Hatice Gençay oylarının yüzde 50’sini alarak ilçenin ilk kadın belediye başkanı seçildi.

1968 yılında belde olan Yenihisar belde unvanının almasının ardından şehrin ilk belediye başkanı Muammet Kanat seçildi. 1968’den 1973 yılına kadar görev yapan Kanat’ın ardından İbrahim Kıray başkanlık koltuğuna oturdu. Kıray 1973-1977, 1977-1980 ve 1984 ve 1989 yıllarında 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. 1989’da koltuğa Ünal Boztürk oturdu. Yenihisar beldesinin adı 1991’da Didim adını alarak ilçe unvanına kavuştu. Boztürk 1994’e kadar sürdürdüğü görevini 1994 yerel seçimlerinde Mehmet Soysalan’a kaptırdı. 1994-1999 arasında Soysalan görev yaparken 1999-2004 arasında ise Ünal Boztürk yeniden koltuğa oturdu. 2004-2009 ve 2009-2014 yılları arasında iki dönem Mümin Kamacı, 2014-2019 ve 2019-2024 tarihleri arasında ise iki dönem Ahmet Deniz Atabay belediye başkanı olarak görev yaptı.

2024 yerel seçimlerinde ise 2004’den beri Didim’i yöneten CHP bu kez başkan adayı olarak kadın aday Hatice Gençay’ı gösterdi. 30 yıldır ilçede ikamet eden ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik yapan evli ve bir çocuk annesi Hatice Gençay ilçenin ilk kadın belediye başkanı seçildi.

Yerel Seçim 2024


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