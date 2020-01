565 intörn mühendis daha sahada

Gaziantep Üniversitesi Markası olan İntörn Mühendis Uygulaması kapsamında 4. sınıf öğrencisi 565 mühendis daha sahaya çıkıyor. İntörn mühendislerin sahaya çıkması nedeniyle düzenlenen 15. ‘İntörn Mühendislik Zirvesi ve Eğitimi Toplantısı’nda konuşan iş dünyasının temsilcileri, “Üniversitemiz ve rektörümüzü yürekten kutluyoruz” dedi.

15. İntörn Zirvesi’nin, açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bu yıl 565 intörn mühendisin daha sahaya çıkacağını, böylelikle 15 dönemde 5 bin 882 mühendisin eğitimlerini tamamlayıp intörn olarak saha eğitimlerini tamamlamış olacağını vurgularken, “Sayımız git gide artıyor. Siz bu işte istekli olduğunuz müddetçe üniversitemiz kurumsal kimlik ve patentimiz olan bu intörnlük müessesini her zaman devam ettirecektir” şeklinde konuştu.

Patenti GAÜN’e ait olan bu uygulamanın diğer bazı üniversitelerce de yaşama geçirilmeye çalışıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Gür, “O kadar etkili bir proje ki şu anda YÖK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız ortak protokolle bunu yaygınlaştırmaya çalışıyor. 70’in üzerinde üniversite bunu istiyor. Ama, diğer üniversiteler bunu uygulayabilir mi, Çünkü, altyapı lazım. Her üniversitenin, her şehrin buna gerçekten yeterli gücü yok. Önemli olan 3 faktör var. Bir üniversitenin eğitim alt yapısının ve öğrencilerinin buna uygun olması. İki, o şehrin sanayi altyapısının buna uygun olması, üç bunları organize edebilecek üst yönetim becerisinin olması. İşte Gaziantep Üniversitesi bu üç şeyi bir arada toplayarak kurumsal kimliğini oluşturdu. Arkamızdan iki üniversite daha bizim patent markamızı kullanarak intörn mühendisliğe geçtiler. Geride kalanlar da umarız ki, bu saydığım iç şartı tamamlarlar ve intörn mühendis sahaya çıkar” ifadelerini kullandı.

İntörn Mühendislik Uygulaması ile sahaya çıkan mühendislerden yüzde 70’inin iş bulduğunu, Gaziantep Üniversitesinin öğrencilerinin iş bulma sıralamasında Türkiye’deki üniversiteler arasında 14. sırada bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Bizim avantajımız Gaziantep büyük bir sanayi şehri. Ticaret, kültür, medeniyet ve en önemlisi de bir sanayi şehri. Türkiye’nin sanayi lokomotifi. Bunu yürekten söylüyoruz. Çünkü, içinde yaşıyoruz. 565 arkadaşınız daha sahaya çıkacak. Peki sizin bu sayınızı karşılayacak yeterince sanayide firmamız var mı? 2 bin 222 tane firmamız şu anda bizim havuzumuzda duruyor. Türkiye’de böyle bir örnek yok. Türkiye’de bu kadar eşleme yapabilecek potansiyel de yok zaten. İstanbul’u çıkaralım, Bursa, Kocaeli, Sakarya bunları saysanız bile orada belli alanlarda kümeleşme var. Ya otomotiv ya savunma sanayidir. Dolayısıyla bu kadar çeşitli sektörde mühendisi alabilecek kapasitede başka bir şehir yok. Peki bu firmalarımız intörn mühendisliğe inanmışlar mı? Evet, inanmışlar inanmasalardı zaten bu kadar rahat olmazdı. Çok büyük avantajdasınız. Sizin elinizdeki bu fırsat başka üniversitelerde yok. Bu yüzdendir ki Gaziantep Üniversitesi mezun ettiği öğrenciler açısından en hızlı ve büyük oranda işe girme sıralamasında Türkiye’nin 14. Üniversitesi. Bu basit bir rakam değil. Biz İstanbul’da, Ankara’da bir üniversite değiliz biz Gaziantep’te, sınırın kenarında bir üniversiteyiz ama buna rağmen yetiştirdiğimiz mühendislerimiz başta olmak üzere 14. Sırada iş buluyorsunuz. O yüzdendir ki yüzde 70’in üzerinde mühendislerimiz sahada korkusuz bir şekilde işlerini yapıyorlar. Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu projeye sahip çıktılar. Eğer bu projeye sanayi sahip çıkmamış olsaydı biz bu başarıyı gösteremezdik” ifadelerine yer verdi.

İyi bir eğitim şart

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin iyi bir eğitim aldığını vurgulayarak, “Çok şanslısınız çünkü, teknoloji sayesinde her şeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Çok şanssızsınız çünkü, eskiye oranla teknoloji ile küresel koşullarda kıyasıya rekabet etmek zorundasınız. Bu sebeple iyi bir eğitime sahip olmalı, kendinizi iyi yetiştirmelisiniz. Evet hep diyoruz ya eğitim şart. Bugün biz de dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olmak istiyorsak öncelikle eğitimde de Avrupa standartlarını yakalamak zorundayız. Özgüvenimiz hızla artıyor. Çok şükür bugün savunma sanayinde yerli ve milli üretimlerimizi yapıyoruz. Savunma sanayinde iha, siha, helikopter gibi üretimlerimizi başka ülkelere satıyoruz. Yerli otomobilimizin tanıtımı yapıldı. İnşallah 2022 yılında piyasaya çıkacak“ şeklinde konuştu.

Öğrencilere altın tavsiyeler

Konuşmasının son bölümünde intörn mühendislere iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri için birtakım tavsiyelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Endüstri 4.0’ı lütfen zihninizde tanımlayın. Endüstri 5.0’a hazırlık yapın. Çünkü dünyada yeni bir devrim yaşanıyor. Bu çağı sizlerle yakalayacağız. Birey olarak sizin de bu çağa hazır olmanız gerekiyor. Bundan sonra istihdam edilebilmeniz, robotların dünyasında var olabilmeniz için de nitelikli ve donanımlı olmak zorundasınız. Aslında, bu sürecin şanslıları da sizlersiniz. Önümüzdeki yıllarda birçok mesleğin kaybolup gittiğini göreceğiz. Mühendislik ise bu çağın en değerli mesleği olacak. Biliyorum ki hemen hemen hepinizin zihnini mezun olunca ne yapacağız konusu meşgul ediyor. Öncelikle asla ‘Yapamam’ demeyin. İşinizle ilgili terminolojiyi çok iyi bilin ama teoride kalmayın işinizle ilgili pratik yapın, uygulayın. İşinize hakim olun ve disiplini elden bırakmayın, yenilikçi olun. Evinizde, işinizde, sosyal yaşamınızda, kısacası tüm hayatınızda çözümün parçası olun. Sorunu konuşmakla vakit geçirmeyin. Doğru olduğunu inandığınız konuda kimin ne dediğine takılmadan hedefe odaklanın. Şartlar ne olursa olsun pozitif olun, insani yönünüz her zaman bir adım önde olsun. Kapıları çalmaktan korkmayın. Ulaşılamaz ne bir insan ne de bir kurum vardır. Fikrinizi paylaşmaktan korkmayın. İnsanlarla iletişim kurun, sosyal olun. Asla moralinizi bozmayın ve yaşamın size sunacağı fırsatların olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ben size çok güveniyor ve inanıyorum” sözlerine yer verdi.

Gaziantep Üniversitesi ve hocamızı kutluyorum

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu da, Gaziantep Üniversitesi’nin Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birisi olduğunu belirterek, “Çok iyi bir eğitim alıyorsunuz. Türkiye’ye örnek olan İntörn Mühendislik Uygulamasını hayata geçiren üniversitemiz ve rektörümüzü kutluyorum. İş seçerken, çalışacağınız şirketin dinamik büyüyen, yenilikçi dışa açık bir şirket olup, olmadığını, ihracatını irdeleyin. İş başvurusunda giyiminiz, kendinizi ifade etmeniz, istekli olmanız ve başarma arzusu içinde olduğunuzu hissettirmeniz çok önemli. Ücret ve statü 1. önceliğiniz olmasın. İşe girdiğinizde, önce sabırlı olun, çok iş değiştirmeyin. Bir CV geliyor bakıyorsunuz kısa zamanda bir sürü iş değiştirmiş. Bu işe alacak kişide size karşı bir güvensizlik hissi doğurabilir. Meraklı, vizyon sahibi olun. Yaptığınız işte mutlaka bir değer katın. İşi sadece mesai saatlerinde yaşamayın, işiniz tutkunuz olsun. Mesleğiniz ve işinizle ilgili yenilikleri ve trendleri takip edin. Mücadele edin, azimli olun” dedi.

Başarı için çalışın, parayı kazanırsınız

İş arayan gençlerin genellikle önceliklerinin para kazanmak olduğuna işaret eden GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, “Önceliğiniz para kazanmak olmasın, başarmak için çalışın, başardığınızda zaten para gelecektir. Zor günlerde maddi manevi insanların yanında olun, o gün verilen destek mutlaka size olumlu yansır” çağrısında bulunduğu konuşmasının sön bölümünü şöyle tamamladı: “Sivil toplum örgütlerinde aktif olun. Kibir ve gururlanmak başarının en büyük düşmanıdır, mütevazı olun. Davranış ve kişiliğinizle çevrenizin güvenini kazanın. Hayatın içinde olun, hayatın gerçeklerini öğrenin. Geçmişte yaşadığınız olumsuzluklara takılıp kalmayın, pozitif olun, ileriye bakın. Mutlaka İngilizceyi çok iyi derecede öğrenin ,işinizde iyi olmak istiyorsanız bu olmazsa olmaz. Kimse sizin duygularınızı tercüme edemez. Karşının sözünü kesmeden dinleyebilen çabuk kızmayan, sabırlı insanların başarılı olduğunu gördüm. Her şeyi olumsuz düşünen kişilerle arkadaşlık etmeyin. Eşinizi doğru seçin aile içi huzur çok önemli aile huzuru olan kişilerin işteki başarısı çok yüksek olur” ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerimiz çok şanslı

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal ise, konuşmasında öğrencilerinin iyi bir eğitim aldığını ve fakültelerinin dünyanın en iyi mühendislik fakülteleri arasına girme başarısını gösterdiğini belirterek, öğrencilerden bunun ayrıcalığını yaşayabilmeleri için şu uyarılarda bulundu: “İntörn olarak gittiğiniz yerde her şeyi sorun, teknolojiyi yerinde öğrenin. Çünkü, soru sormazsanız kendinizi geliştiremezsiniz. İşyerinde disipline uyun. Disiplini alışkanlık haline getirin. Zamanı iyi yönetin, süreci iyi değerlendirin. Teknoloji özürlü olmayın. Başarı için sorumluluk alın. Planlı olun, uzmanlaşın, gerektiğinde bedel ödeyin. Hedefinizden asla vaz geçmeyin. İşinizi geciktirmeyin”

Milli ve manevi değerlerinize sahip çıkın

Özpolat Mikana Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ise, ‘Nasıl İyi Bir Mühendis Olunur’ konulu konuşmasında, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamanın başarının ilk ve vazgeçilmez şartı olduğunu vurgulayarak, “Okumadan asla vazgeçmeyin. Bir baş üstü kitabınız mutlaka olsun. Milli ve Manevi değerlerinize mutlaka sahip çıkın, Onları koruyun. Çünkü, bu insan olmanın gereğidir. Diğer becerilerinizi de bunun üstüne koyun. İddianız olsun. Dünyayı değiştirmeye çalışın. Hayalleriniz olsun ve onların peşinden koşun. Kendinize mutlaka zaman ayırın. Para kazanın ama bir yerden sonra ülkeniz için çalışmayı kendinize ilke edinin” dedi.

Mutlu olmadığınız yerde kalmayın

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişme AR-GE İnovasyon Daire Başkanı Meryem Aslan ise öğrencilere, mutlaka sevdikleri işi, sevdikleri yerde yapmaları çağrısında bulunarak, “Mutlu olmadığınız yerde durmayın. Dik, onurlu durun. Başarı için diploma yetmez. Mutlaka hobiniz işiniz olsun. İnovatif olun. Karamsarlığa başvurmadan adaptasyonla, motivasyonunuzu sağlam tutun” şeklinde konuştu.

GAÜN mühendisleri tercih ediliyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Güvenlikli Saha Koordinatörü Seracettin Yüzgülen ise, kendisinin de Gaziantep Üniversitesi mezunu olduğunu ve mühendislik fakültesinin çok iyi bir eğitim verdiğini vurguladığı konuşmasında, “Gaziantep bu bölgenin en şanslı yerlerinden birisi. Çünkü, sanayisi ve üniversitesiyle birlikte pek çok yeni, inovatif çalışmaların hâkim olduğu bir yer. Birleşmiş Milletler Gaziantep’te çalışmalar yapıyor ki, bu sahada dünyada çalışma yapılan iki ilden birisi Gaziantep. Sayın Rektörüm “Fakültenizle gurur duyun’ derken çok haklı. Buradan mezun olan yüzlerce arkadaşınız bugün Türkiye’nin ve Dünya’nın pek çok yerinde çok farklı alanlarda üst düzey görevlerde çalışıyor” sözcüklerini kullandı.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilcisi Erhan Yeşersin ise, intörn mühendislerden mutlaka sahalarında uzmanlaşmalarını isterken, “Günümüzde makinalaşma oranı giderek artıyor. Artık ya daha az insanlı, ya da insansız makina ile üretim dönemi başladı. Onun için ara değil, esas eleman almalıyız. Bu konuda da acımasız bir rekabet var. O rekabette kendimize yer bulabilmemiz için de kendimizi iyi yetiştirmeliyiz” diye konuştu.