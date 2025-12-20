SPOR

Sadettin Saran'ın savcılık ifadesini paylaştı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm. O bahçeden topla getir"

Başlatılan uyuşturucu soruşturmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tv100 canlı yayında aktarılan ifadeye göre Saran, Ela Rumeysa Cebeci'ye atılan mesajın doğru olduğunu ifade etti. Cebeci'nin Saran'a attığı mesajda "HD rüya gördüm. O bahçeden topla getir" dediği yer aldı. Saran bu mesajla ilgili de "Bu konuşmaları yaptık. Ancak bir film sahnesinden esinlenerek yaptım" dedi.

Sadettin Saran'ın savcılık ifadesini paylaştı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm. O bahçeden topla getir"
Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.

SARAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

TV100 ekranlarında gazeteci Sinan Burhan, Saran'ın savcılık ifadesini aktardı. Burhan, ön yargı ve en kabul içinde olmadığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"MESAJ DOĞRUDUR"

"Saadettin Saran’a deniyor ki özetle: 'Sen Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu kullandın mı? Ona uyuşturucu ve yer temin ettin mi?'

‘Mesaj doğrudur. Ama ne zaman konuştum hatırlamıyorum’ diyor. En son mesajlaşmaları da 31.05.2025 tarihinde. Bu konuyla ilgili mesajlaşıyorlar. Bu operasyonlar olunca da ‘Ela Rümeysa Cebeci’ye geçmiş olsun mesajı attım. Umarım bu iddialar doğru değildir diyor’ diyor.

"O BAHÇEDEN TOPLA GETİR"

Başka bir mesaj var, Saran, Ela'ya mesaj atıyor, Ela'da 'Kafam çok güzel hala, nasıl bir şeydir, HD rüya gördüm. O bahçeden topla getir.' diyor. Burada 2-3 yerde 'bahçe' ifadesi var. Bu bahçenin de Asos'ta olduğu ifade ediliyor.

İmal, yetiştirme ile ilgili mesajlaşmalar kaynaklı iddialar üzerine: ‘Bu konuşmaları yaptık. Ancak bir film sahnesinden esinlenerek yaptım. O film sahnesindeki replikleri ona yazdım. Ben Hırvatistan’dan gelen şarabı içtim. Ela elektronik sigara ya da uyuşturucu kullandı’ diyor.

