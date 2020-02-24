YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. 57. Alay sancak devir teslim töreni

57. Alay sancak devir teslim töreni

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

1915 yılında Çanakkale Savaşları kara harekatında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57.

1915 yılında Çanakkale Savaşları kara harekatında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere Çanakkale Şehitlerini anmak ve onları yad etmek için 57. Alay Vefa Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni” Tarihi Tekirdağ Valilik Binası önünde yapıldı.
Törene; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, il protokolü ve 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği üyeleri katıldı. Devir Teslim Töreni, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Üyelerinin çelengi anıta sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’mız okundu.
Sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz yaptı.
Sonrasında konuşan Vali Yıldırım, “Kahramanlar Savaşı olarak Türk ve dünya tarihine geçen ‘Çanakkale Savaşı’, yaklaşık bir milyona yakın verilen kayıpla birlikte çarpışmaların şiddetine bakıldığında, insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük savaşlardan biridir. Bu savaşa Tekirdağ’ımızdan da bir alay katılmıştır. Bu alay 57. Alaydır ve Komutanı Hüseyin Avni Bey’dir. 22 Şubat 1915 tarihinde törenle sancağı verilen 57. Alay, 23 Şubat 1915 tarihinde Çanakkale’ye doğru yola çıkarak 26 Mart 1915’te Çanakkale Bigalı köyüne varmıştır. 57. Alay’ın Conkbayırı’na hareket eden üç taburu ve bir dağ bataryasını oluşturan yaklaşık 3 bin subay ve askeri, Conkbayırı’nda kendisinden yaklaşık 6 kat daha büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçmiştir. En yüksek rütbelisinden, erlerine, mutfağında çalışan aşçı yamağına kadar büyük bir kısmı bu taarruzda şehit olmuştur ancak çıkarmayı durdurmuş ve düşman unsurlarının hedeflerine ulaşmasına canları pahasına engel olmuştur. Göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçen 57. Alay; milletimizin inancını, savaş gücünü, kuvvet ve kudretini bütün dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. Onlar, bugünleri özgür Türkiye’yi, bu toprakları kaybetmemek, bu bayrağı indirtmemek için, bu ezanları dindirmemek için mücadele etmiş, kanlarını dökmüş, canlarını vermiş, sevdiklerini arkalarında bırakmış insanlardır. Mehmet Akif Ersoy’un şiirinde belirttiği gibi 57. Alay Tevhid’i kurtaranların alayıdır. Onlar, öleceklerini biliyorlardı. Sevdiklerini arkalarında bırakacaklarını biliyorlardı. Onlar sevdiklerinin kendi hasretlerini çekeceklerini biliyorlardı ama onlar bir şey daha biliyordu, kendilerinden sonra mutlaka yerini alacak birileri vardı ve bu topraklarda özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam edeceklerdi. Vatanımız için, geleceğimiz için, bizler için hiç düşünmeden canlarını vererek bu vatanı bize emanet eden şehitlerimiz gibi bizlerin de aynı ideallerle ve onların kutlu yürüyüşünden ilham alarak; vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için çalışacağımızı ve mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum. 57. Alay’ın anısını yaşatmak için başlatacağınız bu yürüyüş o günkü ruhun kaybolmadığının en güzel göstergesidir. Bu ruh; bugün, özgür ve bağımsız Türkiye‘yi daima yaşatmak ve yüceltmek için taşıdığımız ruhtur. 1915’te başlayan kutlu yürüyüşü bize unutturmayan ve 57. Alay’ı yaşatan bu yürüyüşün, aynı coşkuyla ve aynı özgüvenle devam etmesini temenni ediyorum” dedi.
Tören, sancağın Vali Aziz Yıldırım tarafından 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz’a teslim edilmesiyle sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Seydikemer’de kafasına tomruk çarpan kişi öldü

Seydikemer’de kafasına tomruk çarpan kişi öldü

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Karalar: "Yenilenebilir enerji hamlesi çalışmalarımız sürüyor"

Karalar: "Yenilenebilir enerji hamlesi çalışmalarımız sürüyor"

Diyetisyen Mutlu: “Yetersiz sıvı alımı ve hareketsizlik, kabızlığa neden olabilir”

Diyetisyen Mutlu: “Yetersiz sıvı alımı ve hareketsizlik, kabızlığa neden olabilir”

CHP Kastamonu 37. Olağan İl Kongresi yapıldı

CHP Kastamonu 37. Olağan İl Kongresi yapıldı

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
13:28
İkindi
16:29
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Gündüz Eczanesi
Cerkezkoy
Çakar Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Mutlu Eczanesi
Kapakli
İlke Eczanesi
Corlu
Tütüncü Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Para üstlerini kupona yazdı, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Polisi görünce kaçan araçtan 15 kaçak göçmen yakalandı

Polisi görünce kaçan araçtan 15 kaçak göçmen yakalandı

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Karadenizli tayfalar Marmara'da balık olmayınca memleketlerine erken döndü

Karadenizli tayfalar Marmara'da balık olmayınca memleketlerine erken döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.