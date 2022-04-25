ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi.

Anıta çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Program saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu törende yaptığı konuşmada, "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nde gençlerle bir arada olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çanakkale'de şanlı bir destan yazıldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Bu şanlı mücadelede hepimiz için alınacak çok mühim dersler var. 57. Alay, bu milletin tefrikayla bölünmeyeceğini, isminin sonsuza dek payidar kalacağını, dosta düşmana, tüm dünyaya ilan eden bir kardeşlik öyküsüdür." diye konuştu.

Vatan tehlikeye düştüğünde bu toprakları işgalci çizmelerine ezdirmeyen yiğitlerin, çok anlamlı bir emanet bıraktığının altını çizen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İşte o emanet, Türkiye'dir. Ona sahip çıkmak, hepimizin sorumluluğudur. Türkiye'nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığını, mazlum milletlere, gönül coğrafyamıza karşı sorumluluklarımız, mesuliyetlerimiz olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çanakkale'yi bilmeyenler, bu savaşın nerede, hangi şartlarda, hangi özveriyle yapıldığını anlamayanlar, ne bugünün ne de yarının manasını kavrayabilir. Bizler hep birlikte birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi çok güçlü kılmak durumundayız."

Kasapoğlu, bugünün gençlerinin kol kola, göğüs göğüse tarih yazan, varoluş mücadelesi veren, bu uğurda şahadet şerbeti içmiş bir neslin torunları olduklarını ifade ederek, "Onların Çanakkale'deki mezar taşları, bu aziz milletin kutlu medeniyet davasının birer meşalesi olarak, ışıldamaya devam ediyor. İşte bu ateşi asla söndürmeyecek olan, sizlersiniz."dedi.

- "Dönmeyi asla düşünmediler"

TSK adına konuşan Yarbay Halil Özhan da tarihin şeref sayfalarından birini oluşturan Çanakkale Zaferi'ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 57. Alay'ın kahraman Mehmetçikleri ile aziz şehitleri anmak, onların ayak izlerini takip etmek ve yaşadıklarını anlamak üzere, manevi huzurlarında bulunduklarını anlattı.

Çanakkale Savaşları'nın, kurtuluşa giden yolu açan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkaran, kanla yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu hatırlatan Özhan, "Gerçekleştirilen cüretkar ve başarılı taarruzlar sonucunda, düşman ağır zayiat vererek, çekilmek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Özhan, vatan toprağını düşmana çiğnetmeme uğruna üstün bir cesaretle düşmana karşı koyan 57. Alay'ın yaş ortalamasının 24 olduğunu dile getirerek, "Bu gençler, okullarını, nişanlılarını, eşlerini, çocuklarını, ana ve babalarını geride bırakıp koşarak cepheye gittiler ve dönmeyi asla düşünmediler." dedi.

Gençlere seslenen Özhan, "Kahraman 57. Alay, bulunduğumuz bölgede düşmana karşı koymuş, vatanı düşmana asla çiğnetmemiştir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dünyanın en temiz kalpli, en cesur ve en iyi askeri olan Mehmetçik, dün olduğu gibi bugün de emanet edilen mukaddes vatan topraklarını aynı ruhla sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek için canını seve seve vermeye hazır olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı. Sancak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Manisa Celal Bayar Üniversitesine teslim edildi.

Törene, protokol üyeleri, askeri temsilciler, öğrenciler ve gençler katıldı.

