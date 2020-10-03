57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galası kırmızı halı geçişiyle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada, bu yıl festivalin Kovid-19 salgını nedeniyle istenilen coşkunlukta yapılamadığını ifade etti.

İleriki yıllarda bundan daha güzellerinin yapılması temennisinde bulunan Yazıcı, "Bu bir marka. Türk sinemasına büyük katkı sağlayan, 57'ncisi düzenlenen bu festivalin, bu güzel etkinliğin, bu Altın Portakal'ımızın Antalya'mıza ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Geleneksel hale gelen festivali, kesintiye uğramaması için düzenleme kararı aldıklarını belirten Yazıcı, salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

- "Jüri üyesi olmak bizi gururlandırdı"

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal, salgın sürecinde bir festivalin yapılmasını umut ve cesaret veren bir gelişme olarak değerlendirdiğini söyledi.