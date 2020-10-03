57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmada, festivalin kendisinden büyük olduğunu, kendisinin saçlarının beyazlamasına rağmen Altın Portakal'ın daima genç kaldığını ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerin yaşandığını dile getiren Demircan, "Geçtiğimiz yıl bu günlerden bahsedilse 'Bu dediğin ancak filmlerde olur.' diyeceğimiz şartlar hayatımızın doğal bir parçası olmuş durumda. Aşk, sevgi, muhabbet, dostluk çevresine bariyerler çekilir. Normal, hayal ile halüsinasyon arasında konumlanır." diye konuştu.

Bugün festivalde ve dünyanın her köşesinde salgın korkusuyla yaşandığını ifade eden Demircan, Başkan Muhittin Böcek'in de virüs ile mücadele ettiğini anımsatarak herkese acil şifalar diledi.

Bakanlık olarak Altın Portakal'ın sürekli paydaşı olduklarını dile getiren Demircan, "Böylesine olağanüstü şartlarda tedbirlerle yapılan Antalya Film Festivalimiz bu yıl özel bir misyon da ifa ediyor. 2021'de salgın etkisinden arınmış bir dünya, bir sinema bir festivalle buluşmak dileğiyle." şeklinde konuştu.

Demircan, sinema gösterimlerinin Akdeniz kıyılarında, açık havada yıldızların altında, kontrollü bir şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

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