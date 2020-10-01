57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3 Ekim'de başlıyor

Antalya'da bu yıl 57. kez düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali 3 Ekim'de başlayacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının
katkılarıyla düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3 Ekim akşamı açılış töreniyle sinemaseverlerle buluşacak.
Yekta Kopan'ın sunumuyla gerçekleşecek açılış töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, Kanal V ve festivalin sosyal medya hesaplarından saat 19.30'dan itibaren izlenebilecek.
Festivalde yer alan ulusal ve uluslararası yarışma filmlerinin gösterimleri "Yıldızların Altında" adı verilen üç açık hava sinemasında, salgın önlemleri gözetilerek yapılacak. Önlemler
kapsamında, sosyal mesafeli oturma düzenindeki gösterim alanında ateş ölçümü yapılacak ve etkinlik boyunca maske takmak zorunlu olacak.
Cam Piramit yanında kurulan "Yıldızların Altında 1" açık hava sinemasında Ulusal Uzun
Metraj Film Yarışması, Konyaaltı Sahili'nde kurulan "Yıldızların Altında 2" açık hava sinemasında Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ve Atatürk Kültür Merkezi yanındaki Amfi Tiyatro'da
kurulan "Yıldızların Altında 3" açık hava sinemasında Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film
Yarışması filmleri gösterilecek.
Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Filmleri'nin gösterimleri sonrasında yönetmen ve film
ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer
alan filmlerin söyleşileri ise gösterimlerinin ertesi gününde saat 11.00 ve 12.30'da Atatürk Kültür Merkezi önünde kurulan basın merkezinde yapılacak.
Festival biletleri Biletix üzerinden ve bugün itibarıyla Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden
satışa sunuldu. Festival bilet ücretleri indirimli 3 lira ve tam 5 lira. "Yıldızların Altında 3" açık hava
sinemasında gerçekleşecek Ulusal Kısa Metraj ve Belgesel Film Yarışması gösterimleri
ücretsiz olacak.
- Her seans için sağlık çalışanlarına 50 davetiye
Festivalde, "Yıldızların Altında 1" ve "Yıldızların Altında 2" açık hava sinemalarında gerçekleşecek
biletli gösterimlerde, her seans için sağlık çalışanlarına
50 davetiye ayrıldı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki gişelerde kimlik ibraz eden tüm sağlık
çalışanları davetiye alabilecek.
Festivalin idari
direktörlüğünü geçen yıl olduğu gibi Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat
yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız
yürütüyor.