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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Gaziantep'te başladı

25.05.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Gaziantep'te başladı

GAZİANTEP (AA) - 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Gaziantep'te eleme müsabakalarıyla başladı.

Şahinbey Spor Salonu'ndaki organizasyonda Türkiye'yi, 9'u kadın 12'si erkek 21 sporcu temsil ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde milli sporculardan kadınlar katada Dilara Bozan, erkekler katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumitede Merve Çoban (61 kilo), Eda Eltemur (68 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (+ 68 kilo), erkekler kumitede Erman Eltemur (75 kilo), Murat Öz (84 kilo) ve Ömer Faruk Arslan (+ 84 kilo) tatamiye çıkacak.

Şampiyona, 29 Mayıs'ta sona erecek.

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda milli takımı temsil eden 21 sporcu ve kategorileri şöyle:

Kadınlar:

Ferdi Kata​​: Dilara Bozan

Kumite 50 kilo​: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 ​kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo​: Merve Çoban

Kumite 68 kilo​: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo​: Meltem Hocaoğlu Akyol

Takım Kata: Dilara Bozan, Zehra Kaya, Damla Su Türemen, Damla Pelit

Takım Kumite: Eda Eltemur, Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu Akyol, Tuba Yakan

Erkekler:

Ferdi Kata​​: Ali Sofuoğlu

Kumite 60 kilo​: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo​: Burak Uygur

Kumite 75 kilo: Eren Akkurt, Erman Eltemur

Kumite 84 kilo: Murat Öz

Kumite +84 kilo: Ömer Faruk Arslan, Rıdvan Kaptan, Ömer Abdürrahim Özer, Fatih Şen

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Takım Kumite: Burak Uygur, Erman Eltemur, Murat Öz

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