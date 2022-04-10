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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

10.04.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk etabı kazanan Avustralyalı bisikletçi Caleb Ewan: - "Gelibolu'daki etap da bir Avustralyalı olarak benim için çok önemli. Bu nedenle Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum"

AYDIN (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilk etabını kazanan Avustralyalı Caleb Ewan, Gelibolu'dan geçecek olmasının kendisi için farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Turun ilk gününde koşulan Bodrum-Kuşadası etabını ilk sırada tamamlayan Belçika'nın Lotto Soudal takımı sporcusu Ewan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tour of Türkiye'nin bu sene Gelibolu'dan da geçeceğini hatırlatan Ewan, "Türkiye'ye gelmek benim için çok önemli. Türkiye'deki iklim şartları hastalanmadan yarışı sürdürebilmem için çok uygun. Bugün bir etap kazandım ama elimden geldiği kadar fazla zafer almak istiyorum. Gelibolu'daki etap da bir Avustralyalı olarak benim için çok önemli. Bu nedenle Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Caleb Ewan, finişteki ters rüzgarlara karşı iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Buraya gelmeden önce diğer sprinter arkadaşlarım daha çok yarış koştu. Onların bana göre daha antrenmanlı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü etapta tırmanış kısmında biraz zorlandım. Onun dışında iyi toparlayarak mücadelemi sonuna kadar sürdürmeyi başardım. Finişte ters rüzgarlara karşı gideceğimiz bilgisi vardı. Buna göre pozisyon aldık. Finişe kuvvetli bir şekilde girdim. Kendimi çok iyi hissetim ve net bir şekilde etabı kazandım." ifadelerini kullandı.

Mart ayında düzenlenen Milano-Sanremo öncesi hastalandığını aktaran Avustralyalı sprinter, şunları kaydetti:

"Diğer rakiplerim iyi hazırlanarak, birçok yarış koşarak buraya gelmişti. Milano-Sanremo'dan 1 hafta öncesine kadar çok iyi durumdaydım. Antrenmanlardan sonra midemi bozdum. Sonrasındaki haftalarda Belçika'da yapılan birkaç yarışa da katılamadım. Diğer rakiplerime göre yarış antrenmanı konusunda eksiğim olduğu için dezavantajlıydım."

Diğer etaplarla ilgili düşüncesi sorulan Ewan, "İyi tırmanabilen bir sprintersen, tırmanışlarda da ayakta kalabiliyorsan, iyi neticeler elde etmek çok olası." dedi.

- Buts: "Beyaz mayoyu kazandığım için çok mutluyum"

İlk etap sonunda beyaz mayonun sahibi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team'den Ukraynalı bisikletçi Vitaliy Buts, bundan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İlk hedefinin en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayo olduğunu aktaran Buts, "Beyaz mayoyu kazandığım için çok mutluyum. Esas hedefim olan kırmızı mayoyu alamazsam ikinci hedefim olan beyaz mayo için mücadele edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya temsilcisinin giderek büyüyen bir takım olduğunu da anlatan Buts, "İlk bakışta küçük gibi görünüyor ama her geçen gün biraz daha büyüyen ve gelişen bir takım. Bu gelişmeyi sürdürmek için yeni mayolar kazanmalıyız." şeklinde görüş belirtti.

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