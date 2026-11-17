Rusya'nın Venezuela karşısında oynadığı hazırlık mücadelesinde Galatasaray'ın genç futbolcusu Aleksey Batrakov kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Sahada yaşanan pozisyonun ardından sağlık ekibinin müdahale ettiği yıldız oyuncunun durumu merak konusu oldu.

Rusya’nın Venezuela karşısında oynadığı hazırlık mücadelesinde Galatasaray’ın genç futbolcusu Aleksey Batrakov kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Galatasaray’ın genç yıldızı, mücadelenin 70. dakikasında teknik heyetin kararıyla kenara alındı. https://t.co/OBaFpgZpMN — Mynet (@mynet) November 17, 2026

BATRAKOV İÇİN SAĞLIK EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Rusya ile Venezuela arasındaki hazırlık karşılaşmasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Aleksey Batrakov, bir süre oyuna devam edemedi. Saha kenarına alınan 21 yaşındaki futbolcuya sağlık ekibi tarafından müdahalede bulunuldu.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden sahaya dönen genç oyuncu, karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.

70. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Galatasaray'ın genç yıldızı, mücadelenin 70. dakikasında teknik heyetin kararıyla kenara alındı. Batrakov'un yerine Matvey Kislyak oyuna dahil oldu.

Yaşanan kısa süreli sakatlık, Galatasaray taraftarlarının oyuncunun sağlık durumuyla ilgili endişelenmesine neden oldu.

RUSYA, VENEZUELA'YI İKİ GOLLE GEÇTİ

Rusya, hazırlık karşılaşmasında Venezuela'yı Aleksey Miranchuk'un kaydettiği iki golle 2-0 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batrakov ise yaşadığı sakatlığa rağmen bir süre daha sahada kaldı.

Genç futbolcunun karşılaşma sonrasında sağlık durumuyla ilgili yapılacak değerlendirme merakla bekleniyor.