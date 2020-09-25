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571 kişi kurayla iş sahibi oldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

TYP kapsamında Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından Afyonkarahisar’daki okullarda görev yapacak güvenlik görevlisi ve temizlik görevlilerinin noter kuraları çekildi.

TYP kapsamında Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından Afyonkarahisar’daki okullarda görev yapacak güvenlik görevlisi ve temizlik görevlilerinin noter kuraları çekildi. Kura sonucu 571 kişi is sahibi oldu.
Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda çalışacak personellerin İŞ-KUR ve yüklenici temsilcileri nezaretinde 6. noter huzurunda kuraları çekildi. Yoğun katılımın gerçekleştiği TYP kurasında 171 kişi güvenlik görevlisi olarak belirlenirken, 400 kişi de temizlik görevlisi olarak 9 ay süreyle okullarda görev yapacak.

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