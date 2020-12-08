YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. 574 işçi için TİS görüşmeleri başladı

574 işçi için TİS görüşmeleri başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.12.2020 14:21 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi iştiraki olan KÖRPAŞ’ta çalışan 574 işçi için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.Körfez Belediyesi’nin iştiraki olan KÖRPAŞ’ta görev yapan 574 işçi için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi iştiraki olan KÖRPAŞ’ta çalışan 574 işçi için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.
Körfez Belediyesi’nin iştiraki olan KÖRPAŞ’ta görev yapan 574 işçi için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki gerçekleştirildi. Belediye binasında gerçekleştirilen ilk görüşmeye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Cevriye Gündoğdu, Belediye İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, Şube Başkanı Osman Şar ve Yerelsen Sendikası yöneticileri katıldı. Görüşmede konuşan Başkan Söğüt, “Önümüzdeki 3 yılı kapsayacak toplu iş sözleşmesi için ilk toplantı gerçekleştiriliyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Körfez’de bugüne kadar gerek yönetim tarafından gerek çalışan tarafından hep bir ahenk olmuştur. Bu ahenk bu sözleşmede de devam edecektir. Belediye olarak tabi bugüne kadar elimizden gelenden fazlasını sunduk. Bundan sonra da imkânlarımız doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Toplu iş sözleşmesinin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:34
Sabah
08:05
Öğle
12:57
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Palandöken Eczanesi
Darica
Şifa Eczanesi
Izmit
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Aydın Eczanesi
Izmit
Nazlı Eczanesi
Gebze
Şifa Eczanesi
Golcuk
Kartepe Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.