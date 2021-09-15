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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

15.09.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Film Forum kapsamında gerçekleştirilecek "Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu" ve "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu"nda yarışacak projeler açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu" ve "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu" projeleri belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, film festivalinin yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan bölümü Antalya Film Forum, 4-6 Ekim'de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinemacıların projelerini geliştirmeleri için alan yaratan ve bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri ulusal ve uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan Antalya Film Forum'un son iki platformunun adayları açıklandı.

Bu yıl "Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu"nda sekiz proje, "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu"nda ise üç proje yer alacak.

"Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu"nda yönetmenliği Sefa Öztürk'e, yapımcılığı Ekin Çalışır'a ait "Gülüşün Ömre Bedel", yönetmenliği Murat Eroğlu'na, yapımcılığı Meral Balık'a ait "Lodos'un Çocukları", yönetmenliği Onur Sefer'e, yapımcılığı Tilbe Cana İnan'a ait "Perşembe Gecesi Çok Karanlık", yönetmenliği ve yapımcılığı Ali Cabbar'a ait "Tohum", yönetmenliği Doğu Yaşar Akal'a, yapımcılığı Ali Kaan Ege'ye ait "Tussifed", yönetmenliği ve yapımcılığı Merve Kuş Mataracı'ya ait "Üç Metre", yönetmenliği Kenan Korkmaz'a, yapımcılığı Neval Uysal'a ait "Yağmurdan Sonra" ve yönetmenliği Sertaç Koyuncu'ya, yapımcılığı Diler Ercan'a ait "Yeryüzünden" isimli projeler yarışacak.

"Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu"nda ise senaryosu, yönetmenliği ve yapımcılığı Halit Eke'ye ait "Dünyamın Sonu", senaryosunu Selin Sevinç ile yazan Zeynep Köprülü'nün yönettiği, yapımcılığı Utku Zeka'ya ait "Suyun Yüzü" ile senaryosunu Emel Dam'ın yazdığı, yönetmenliği Ege Şirin'e, yapımcılığı Bahadır Alptekin'e ait "Tufan Taşı 'Özgürlüğe Uyanış" 150 bin liralık ödül için yarışacak.

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