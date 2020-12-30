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58 mahallede “80 günde 80 parkı” tamamladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.12.2020 15:54 | Son Güncelleme

“Daha Yeşil Bir Melikgazi” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi ilçenin 58 mahallesi için söz verdiği 80 park çalışmasını 80 günde tamamladı.Tamamlanan parkları gezerek çocuklarla oyun oynayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

“Daha Yeşil Bir Melikgazi” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi ilçenin 58 mahallesi için söz verdiği 80 park çalışmasını 80 günde tamamladı.
Tamamlanan parkları gezerek çocuklarla oyun oynayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeşilyurt bölgemizde yaptığımız parkımızdayız. 80 günde 80 park sözü vermiştik. Müjdesini 9 Ekim’de vermiştik. Sözümüzü tuttuk 80 günde parklarımızı tamamladık. 400 bin metrekare yeşil alanı Melikgazi’mize kısa sürede kazandırarak park sayımızı artırdık. 80 günde 80 park yaparak bir rekor kırdık. İnşallah pandeminin bitmesiyle parklarımızda güle oynaya eğleneceğiz. Parklarımızın açılışlarını ve isimlendirilmesini 2021 yılı içerisinde yapacağız. Parklarımızda yeni nesil oyun grupları, ağaçlandırma, tartan pisti, yürüyüş ve bisiklet yollarımız ve spor aletleri var. Yerine ve ihtiyacına göre parklarımızı irili ufaklı olmak üzere yaptık. 2021’de çocuklar çok mutlu olacak. Kayseri’de parklar konusunda Melikgazi konuşulacak. İnşallah parklarımızın açılışını 2021‘de pandeminin bitmesiyle, çocuklarımızla birlikte yapacağız. 2021’de de hem yeni park yapmaya hem de ağaçlandırma yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda eski parklarımızı da yeni ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz onlar mutlu olunca bizde oluyoruz. 7’den, 70’e tüm vatandaşımız için yaptığımız parklarımız Melikgazi’mize ve Kayseri’ye hayırlı olsun” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu 2021 yılında da yeni parkların yapılmaya devam edeceğini mevcut parklarda ise yenileme çalışmalarının yapılacağını söyledi.

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