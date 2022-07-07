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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Film Forum başvuruları başladı

07.07.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Film Forum başvuruları başladı

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Antalya Film Forum için başvurular başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, festivalin 1-8 Ekim'de büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenleneceğini belirtti.

Festivalin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum için başvuruların web sitesi üzerinden yapılabileceğini aktaran Böcek, son iki yıldır salgın nedeniyle çevrim içi gerçekleşen forumun bu yıl hem fiziki hem de çevrim içi olacağını kaydetti.

Forumun 2-6 Ekim'de arasında yapılacağını belirten Böcek, ana jüri tarafından seçilen projelere 430 bin lira ödül verileceğini bildirdi.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Film Work in Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile 5 kategoride düzenlenecek forum, bu yıl Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu direktörlüğünde gerçekleşecek.

Forum, Türkiye film endüstrisinin gelişimini desteklemeye, ana veya ortak yapımcısı Türkiye'den olan projeler için ortak yapım fırsatlarını genişletmeye, Türkiye ve uluslararası film endüstrisi arasındaki bağı güçlendirmeye devam edecek.

Henüz proje aşamasındaki uzun metraj filmlerin destek bulacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ve çekimleri Antalya kentinde gerçekleştirilecek uzun metraj bir filme destek sağlanan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için son başvuru tarihi ise 5 Ağustos olarak açıklandı.

Yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve ağ kurma desteği sağlayan Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ve çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress Platformu için son başvuru tarihi 8 Ağustos olarak belirlendi.

Antalya Film Forum'un, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle; yeni yetenekleri saptamak, ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve yaratıcı içerik geliştirmeye katkıda bulunmak ve yapımcıları desteklemek amacıyla düzenlediği Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için yönetmelik ve son başvuru tarihi ise ileriki günlerde açıklanacak.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ile Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'nda yer alacak projelerin açıklanma tarihi ise 1 Eylül, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ve Belgesel Work in Progress Platformu'na seçilen projelerin açıklanma tarihi de 5 Eylül olarak belirlendi.

Antalya Film Forum, platformlar, pitchingler, yarışan projeler ve bire-bir görüşmelerin yanı sıra geçen yıl ilk kez düzenlenen Forum+ çatısı altında bir seri atölye, ustalık sınıfı ve konuşmayla bu yıl da film profesyonellerine ulaşmaya devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

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