59'luk Yonca Evcimik havuz pozlarını paylaştı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Gerçek adı Fatma Yonca Evcimik olan şarkıcı güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor. Havaların ısınmasıyla havuza giren Yonca Evcimik kameralara verdiği pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.



Sanat hayatına 14 yaşındayken çocuk tiyatrosuyla başlayan Yonca Evcimik esas çıkışını şarkıcılık ile yaptı.



İlk albümü "Abone" ile hafızalara kazınan ünlü şarkıcının toplamda 8 adet albümü bulunuyor.



Dansçı, oyuncu, şarkıcı, yapımcı ve sunucu olarak tanınan ünlü isim havuz pozlarını Instagram hesabında yayınladı.



Yonca Evcimik, Selena, Acemi Cadı, Çılgın Bediş gibi dizilerde rol alan şarkıcıya takipçilerinden yorum yağdı.



"Yoncafest, seçemedim hepsini koydum" notuyla paylaşım yapan ünlü isme, "idolüm", "Festival gibisin, katılmak istiyorum", "Hala taş gibi", "Süpersin" gibi yorumlar geldi.



Ünlü şarkıcının bu pozlarını beğenenler arasında sunucu Ebru Akel de yer aldı.



