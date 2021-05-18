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59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

18.05.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluğa Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşan Beşiktaş, 3 gün sonra aynı statta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. kez kupayı kazandı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın başında Josef de Souza ile 1-0 öne geçen Beşiktaş, ilk yarıyı Valentin Rosier'in 30. dakikada attığı golle 2-0 üstün tamamladı.

Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi 2-1 yenerek averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 3 gün sonra aynı statta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.

Beşiktaş kupada 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i elemişti.

- Goller Josef de Souza ve Rosier'den

Karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Josef de Souza, Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası'nda ilk golüne ulaştı. Brezilyalı futbolcu ligde de 2 gole imza atmıştı.

Süper Lig'de 1 golü bulunan Valentin Rosier, Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu maçının ardından ikinci golünü kaydetti.

- Antalyaspor kupada bu sezon ilk kez gol yedi

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakmıştı.

Antalya temsilcisi finale kadar kalesinde gol görmediği organizasyonda Beşiktaş karşısında 2 gole engel olamadı.

Müsabakayı protokol tribünden takip eden Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş'ın 2. golünden sonra ayağa kalkarak tepki gösterdi.

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