599 kişiye iş istihdamı

18 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Düzce Valiliği, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda temizlik ve güvenlik alanlarında toplamda 590 kişiye yönelik 9 aylık Toplum Yararına program düzenleneceğini duyurdu. Covid-19 pandemisi nedeniyle kurumdan başvuru alınmayacağı belirtilen açıklamada, projeye başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularını 14-18 Eylül tarihleri arasında; ALO 170 iletişim hattı üzerinden telefon marifetiyle veya İŞKUR internet sayfası üzerinden online olarak yapabilecekleri belirtildi. Bu kapsamda programda çalışacak olan personellere asgari ücret üzerinden aylık olarak ödeme yapılacağı belirtildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde temizlik işleri içinde 9 kişiye yönelik 6 ay süreli çalışanda alınacak.

Program dahilinde çalışacak adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak kura ile seçilecek.



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